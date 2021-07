Så nær var Harry Kane Viking-overgang: – Vi fikk informasjon om at han kunne tenke seg å spille for oss

Harry Kane er på alles lepper om dagen.

Englands kaptein scoret det avgjørende målet mot Danmark i semifinalen Wembley, og sørget for at «Three Lions» er klare for sin første finale siden VM i 1966 – og deres første EM-finale noensinne. Motstander i den historiske finalen for Englands del er Italia.

– Dette er en historisk stund for engelske supportere. De har vært sulteforet i så mange år, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter Englands 2-1-seier mot Danmark i semifinalen.

Kanes scoring mot Danmark var superspissens fjerde i EM hittil. I VM i Russland i 2018 scoret han seks mål, og han har nå tangert Gary Lineker som den mestscorende landslagsspilleren for England i mesterskap med ti mål totalt. Etter EM kan toppscoreren bli solgt fra Tottenham for milliardsum.

TIDLIGERE VIKING-SPEIDER: Gary Goodchild var på vei til London for å hente Kane til Viking . Foto: Terje Bendiksby / NTB . Foto: Terje Bendiksby

Kunne endt i Viking

Tidligere i karrieren kunne imidlertid Kane hatt Stavanger-klubben Viking på sin klubbhistorikk. Tottenham-spissen, som like før EM avsluttet Premier League-sesongen som toppscorer med 23 mål, kunne ha signert for Viking på lån i 2012.

Det forteller Vikings tidligere speider, Gary Goodchild, til TV 2.

– Da jeg var speider i Viking, fikk jeg tips om en ung og lovende spiss, som den gang spilte for Tottenhams reservelag. Jeg fikk til og med informasjon om at han kunne tenke seg å spille for Viking, for han ønsket seg en erfaring i utlandet. Spilleren var Harry Kane. I den perioden slet han veldig med å bryte gjennom i Tottenhams førstellever, forteller Goodchild til TV 2.

Goodchild bestemte seg for å reise til England for å ta en nærmere titt på Kane i en reservelagskamp, og ta en prat om mulighetene for å signere ham til Viking. Saken er også tidligere omtalt i Rogalands Avis.

– Da vi skulle reise for å se ham, hadde han vært på utlån i flere klubber de siste årene og vi hadde lyst til å se ham i kamp. Vi så ham på video, og han så naturligvis meget bra ut. Da vi skulle reise til London for å se ham i kamp, ble han imidlertid skadet på trening i forkant. Så han deltok ikke i den kampen vi skulle reise for å se. Derfor bestemte vi oss for å utsette reisen til han var skadefri igjen, oppsummerer den tidligere Viking-speideren.

– Men så, helt plutselig, 14 dager senere var han i A-troppen til Tottenham. Og ja, resten er historie, medgir han.

Jeg fikk til og med informasjon om at han kunne tenke seg å spille for Viking. Gary Goodchild, tidligere Viking-speider

Kane fikk sin debut for Tottenham i Premier League 18. august 2012 mot Newcastle. Han kom inn som innbytter i det 86. minutt for Sandro i en kamp Tottenham tapte 1-2.

– Kunne vært bra for Kane og bra for Viking

Goodchild er overbevist om at Kane kunne endt opp i Viking dersom han ikke hadde skadet seg før speideren skulle reise for å se engelskmannen i kamp.

– Kontakten min i England kjente godt til situasjonen til Kane, og mulighetene var tilstede. Det kom aldri så langt at det ble klubb-til-klubb-samtaler, for vi mente vi måtte se ham live før vi tok en endelig avgjørelse. Kane kunne gjort en kjempejobb for Viking. Jeg tror det hadde vært bra for ham og for Viking i den perioden. Kane kunne fått muligheten til å blomstre ved å ha kommet noen måneder på lån i Viking, mener speideren, og fortsetter engasjert:

– Det er ofte tilfeldigheter som avgjør med unge spillere i starten av deres karriere. De unge trenger en utfordring, og muligheten for å få fast spilletid. På det tidspunktet vi var interessert i Kane, så tror jeg faktisk ikke at Tottenham selv var klar over hvor god han kunne bli og potensialet som lå der, poengterer han.

– Hvordan vil du beskrive Harry Kane som spiller?

– Han er nesten så komplett som det er mulig å bli. Han er god med begge bein, har en avslutningsteknikk av veldig høy kvalitet, og ikke minst er han en ledertype. Han er en fantastisk fotballspiller.

Anbefalte danske EM-stjerner for Wolves

Gary Goodchild sluttet som Viking-speider i 2016. Året etter ble han ansatt som speider for den engelske Premier League-klubben Wolverhampton, med ansvaret for det skandinaviske markedet, med base i Stavanger. Den jobben har han hatt inntil nylig.

– I Wolverhampton var jeg ansatt som speider i internasjonal avdeling, men den ble lagt ned i september i fjor ettersom det ikke var noen kamper å reise til på grunn av koronapandemien, opplyser han.

Tre dansker, som har herjet under EM, er blant spillerne engelskmannen sjekket nærmere i løpet av sine år som speider for Wolverhampton.

– Det var en veldig spennende tid i Wolves. Mikkel Damsgaard sjekket jeg da han storspilte for Nordsjælland. I tillegg sjekket vi Joakim Mæhle og Kasper Dolberg. Men det ble ingen handel for oss. Wolves virket mest å være interessert i å handle portugisere, ler han.