Fotballryktene: – Stjernespiller ønsket av Liverpool

Liverpool vil hente spansk midtbanestjerne, mens PSG må selge spillere for å få råd til Paul Pogba. Her er fredagens rykter!

Liverpool leder angivelig an i kampen om Saúl Ñiguez, skriver Daily Mail.

Den spanske midtbanespilleren har havnet bakover i køen i Atlético Madrid, og skal være mulig å hente for rundt 400 millioner kroner.

Merseyside-klubben skal også ha følere ute for Youri Tielemans (Leicester), Renato Sanches (Lille) og Kingsley Coman (Bayern München), skal man tro Fichajes.

Celtic er særlig ute etter forsterkninger i forsvar, noe som gir mening på grunn av interessen for Kristoffer Ajer og skadeplagene til Chris Jullien, skriver Daily Record. Skottene skal være ute etter å hente Liverpool-stopperen Ben Davies, som ikke har spilt for Merseyside-klubben etter å ha blitt hentet som en nødløsning i vinter.

Den tidligere Liverpool-stjernen Philippe Coutinho kan være på vei tilbake til Premier League. Ifølge spanske Sport har Leicester vist interesse, men den engelske klubben vil få kamp av AC Milan og Inter.

Paul Pogba har bare ett år igjen av kontrakten med Manchester United, og PSG følger nøye med på situasjonen. L'Équipe hevder at den franske klubben forventer at de må betale et sted mellom 500 og 600 millioner kroner for midtbanestjernen.

PSG må imidlertid selge spillere først.

Olivier Giroud er på vei bort fra Chelsea. Skal man tro Daily Mail, vil franskmannen skrive under på en toårskontrakt med AC Milan i løpet av neste uke.

Wolfsburg-stopperen Maxence Lacroix er blitt sammenlignet med Rio Ferdinand i spillestilen. Nå skal han være ønsket av Tottenham, hevder overgangsguruen Fabrizio Romano.

Héctor Bellerín ønsker seg bort fra Arsenal, melder Calciomercato. Høyrebacken håper etter sigende på en overgang til Inter, der det er et tomrom på backen etter at Achraf Hakimi ble solgt til PSG.