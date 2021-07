Full krangel om brannegenskaper:

For nå foregår det en heftig og opphetet diskusjon om brannegenskapene til royalimpregnert bordkledning, etter at dette produktet ikke besto kravene for produktmerking.

Bakgrunnen er at Direktoratet for byggkvalitet like før jul slo fast at royalimpregnert materiale var mer brannfarlig enn det som kom frem i varedeklarasjonen, og dermed ble produktet nedklassifisert. Resultatet var at produsentene en periode trakk kledningen fra markedet og flere byggeprosjekt stoppet opp.

Sist ut i debatten nå er bransjeorganisasjonen Treindustrien, som hevder at Boligprodusentene driver feilinformasjon. Boligprodusentene er interesseorganisasjon for blant annet kjedene og de som setter opp hus her i landet. De mener at vanlig bordkledning har samme brannegenskaper som royalimpregnert.

– Det er villedende og feilaktig når det hevdes av Boligprodusentene at royalkledning har tilsvarende brannegenskaper som andre behandlede trekledninger, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Hun viser til at royalimpregnert kledning er tilsatt olje på fire sider, i motsetning til vanlig kledning som bare er behandlet på en side. Finstad får kontant svar fra Boligprodusentene.

– Vi forstår ikke hva Treindustrien vil med dette utspillet. De trekker frem løsrevne sitater fra tidligere notater og rapporter, og tillegger oss noe vi ikke har sagt, sier Per Jæger, som er administrerende direktør i Boligprodusentenes forening.

De avviser påstandene om at vanlig bordkledning er mindre brannfarlig.

– Vi mener at branntryggheten i norske boliger er god. Resultatene fra branntestingen som RISE har gjort, viser at royalbehandlet trekledning har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger. Dette gir grunnlag for å vurdere forbedringer av regelverket om brannsikkerheten i norske trehus, påpeker Per Jæger.

Finstad er opptatt av å få frem at det er mulig å kjøpe og bruke royalimpregnert materiale.

– Gjennom at egenskapene i bordkledningen kompenseres med andre tiltak eller produkter som hemmer brannutvikling, får man en forsvarlig løsning for bygg med royalkledning, sier Finstad.

Hun er fornøyd med måten Kommunal- og moderniseringsdepartementet har håndtert saken, og viser til at royalkledning kan få midlertidig brukstillatelse, selv om produktdokumentasjonen ikke stemmer. Dette åpner for å gi brukstillatelse og ferdigattest etter at det er dokumentert at sikkerhetsnivået i bygg er ivaretatt.

– Treindustrien mener at regjeringens løsning er betryggende i royalsaken. Den ivaretar både produsenter av royalkledning, boligutbyggere, byggmestere, entreprenører og boligkjøpere. Dette uten at det går på bekostning av brannsikkerhet i bygg eller endrer ansvarsforhold. Samtidig mener vi at løsningen ikke rokker ved prinsipper om like konkurransevilkår, sier Finstad i Treindustrien.

Produsentene, med Talgø Møretre i spissen, hevder tester viser at royalimpregnert materiale har samme brannegenskaper som vanlig bordkledning som er påført maling eller beis.

– Vi har blødd i sju måneder nå, og jeg er forbanna over at verken direktorat, departement eller statsråden har satt seg inn i saken, tordner konsernsjef Terje Talgø i Talgø Møretre.

De går nå til søksmål mot Staten.

– Vi ønsker domstolens bekreftelse på at vi ikke har gjort noe feil. Direktoratet mener vi har merket feil, men vi har brukt gjeldende lovverk hele tiden, sier konsernsjefen.

Sikkert først

Statsråden slo kraftig tilbake.

– Den siste testen viser at royalbehandlet kledning bidrar til raskere overtenning av bygg enn det produsentene selv har oppgitt. Så må produsentene selv ta konsekvensene av det og endre merkingen av sitt produkt. Vi må sette brannsikkerheten først og går ikke på akkord med sikkerheten i bygg der folk skal leve og bo, konkluderer kommunalminister Nikolai Astrup.

Det utløste en ny pressemelding fra Talgø med harde påstander om ministeren.

– Når statsråd Nikolai Astrup skal forsvare myndighetenes handlinger i royalsaken, viser han at han etter seks måneder ennå ikke har forstått hva den handler om. Saken har aldri handlet om brannegenskaper, men derimot om en grov feiltolkning av det europeiske fellesregelverket for CE-merking av treprodukter.

Talgø i Talgø MøreTre reagerer kraftig på det han kaller «en overfladisk og nesten kunnskapsløs kommentar fra statsråden», etter at det ble kjent at Talgø MøreTre går til sak mot staten fordi Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) feilaktig beskylder royalprodusentene for å ha merket produktene sine uriktig.

– I sine uttalelser til mediene snubler ministeren i både fakta og regelverk, mener Talgø.

Statsråden har blitt forelagt den nye kritikken fra Talgø, og statssekretær Heidi Nakken svarer dette på vegne av Astrup.

– Det er synd om saken nå skal få preg av polemikk og personkarakteristikker. Både min egen og statsrådens uttalelser om saken, og vår håndtering av denne saken det siste halve året, baserer seg på de faglige vurderingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementets avdeling og Direktoratet for Byggkvalitet. Jeg ville nok ikke valgt ord som kunnskapsløst om dette, svarer Heidi Nakken.