Telefonsamtalen reddet Anders' liv (20): – Jeg hadde vært i graven. Eller på gaten

NOTODDEN (TV 2): Gatelagene melder om rekordoppmøter og stadig yngre deltakere på deres fotballtreninger under pandemien. For Anders Haave (20) ble fellesskapet forskjellen på liv og død.

– Når man begynner å ruse seg, er det ikke så mange som vil være rundt deg lenger. Man blir veldig ensom. Da baller det på seg, sier Anders til TV 2.

Han ser tankefullt ut i luften.

20-åringen er det yngste medlemmet på gatelaget til Notodden.

Mens lagkameratene trener, svirrer han rundt på et lite kjøkken tilknyttet stadionanlegget og pakker dagligvarer i poser.

Matutdeling er en sentral del av gatelagstilbudet til Notodden – et tilbud for mennesker med en tøff hverdag.

Det er siste samling før sommerferien. Han er sliten.

REKORD: Aldri før er det blitt registrert flere gatelagsspillere i løpet av et år. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Jeg sliter veldig med psyken og en del med rus, forklarer han.

En måned er gått siden han nådde et absolutt bunnpunkt i livet.

Etter flere runder med seg selv, plukket han opp telefonen.

– Jeg ringte gatelaget selv. Jeg følte jeg måtte ta tak i ting. Jeg slet, sier han.

Han ble tatt imot med åpne armer. Det hjelper enormt.

– Det drar meg ut av huset, forklarer han.

Fakta: Gatelag Gatelagene er et lavterskeltilbud for mennesker med rusrelaterte lidelser, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta.

Prosjektet er finansiert ved hjelp av det offentlige – Helsedirektoratet og NAV



Fredrikstad FK startet som første toppklubb opp med gatelag for rusmiddelavhengige allerede i 2011

Visjon: Et bedre liv med flere dager uten rus – gjennom fotball, felleskap og glede Kilde: Fotballstiftelsen

Enorm vekst - et sykdomstegn for samfunnet?

Anders er et eksempel på det flere gatelag melder om under pandemien: Rekordoppmøter og stadig yngre deltakere på fotballtreningene sine.

Da pandemien brøt ut var det 21 lag på landsbasis. Innen 2021 er omme, vil det være 28.

Ifølge Arne Knoph, daglig leder i Fotballstiftelsen, har det aldri vært vært flere spillere innom treningene enn det siste året.

Tallet skal nå ha passert 750.

Knoph er tydelig på at tallene kommer med en bakside: At flere sliter og havner i rusrelaterte utfordringer er et sykdomstegn for samfunnet, mener han.

– I en tid hvor mye annet har stengt ned, så har utenforskap og utfordringer vokst for mange. Vi har sett at gatelagenes betydning er enda større enn før pandemien, sier Knoph.

Og lille Notodden er altså blant klubbene som har merket en markant oppsving i oppmøtetall.

VEKST: Prosjektleder Arve Bjerkan på Notoddens gatelag har kjent på hvor stort behovet for tilbudet deres har vært under pandemien. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Kommunen i Vestfold og Telemark scorer langt under landsgjennomsnittet på flere punkter under levekår, miljø, levevaner og helsetilstand, ifølge en rapport kommunen selv har utarbeidet.

Jeg er fortsatt ung, og hvis jeg gjør noe nå, er det mye større sjanse for at jeg kan få en bedre fremtid enn mange av de eldre her. Anders Haave

– Vi har økt bortimot 80 prosent i antall deltakere på treningene under pandemien. Og vi har også sett at det er kommet mange unge som har søkt seg inn til oss i disse vanskelige tidene, sier Arve Bjerkan, daglig leder for Notoddens gatelag.

– Jeg får råd fra de eldre

For Anders ble pandemien et tidsskille. Et tydelig før og etter i hans liv.

– Da koronaen kom, begynte flere unge å slite. Flere begynte å søke hjelp, sier han, og fortsetter:

– I starten var det veldig ille. Man kunne ikke være med venner engang. Og sitter man mye inne, så påvirker det psyken.

Rusen ble en flukt. Men det fikk konsekvenser. Venner falt ifra.

– Jeg har mistet en del kompiser som var veldig ålreite. Det er veldig tøft. Jeg har en del ålreite nå også, det skal sies. Men jeg har mistet en god del. Det føles veldig kjipt, sier han.

På Notoddens gatelag har han fått et trygt og godt pusterom i hverdagen.

Et sårt tiltrengt fristed fra dystre tanker.

– Vi spiser og småsnakker om livene våre. Jeg får råd fra de eldre. Det har hjulpet meg veldig mye, forklarer han.

En av de han snakker mest med, er Morten.

Lagkameraten som debuterte med rus allerede som 16-åring, og dermed forstår Anders' situasjon bedre enn de fleste.

Morten (40) ønsker å bruke egne dyrekjøpte erfaringer til å hjelpe unge rusmisbrukere. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Jeg begynte tidlig å eksperimentere med ecstasy, kokain og amfetamin. Alle grensene ble bare borte med en gang. Jeg ble veldig forelsket i det, erindrer han.

Han var tung rusmisbruker i over 20 år. I dag er det gått over to år siden han ble rusfri.

Morten er tydelig på hvilken rolle gatelaget har spilt i hans aller viktigste kamp.

– Det har betydd alt for meg, sier han, og fortsetter:

– Og det betyr veldig mye for veldig mange på Notodden. Både oss rusfrie, og de som er i aktiv rus. Dette er et fristed, sier han.

– Kids, don't do drugs!

Som erfaringskonsulent i NAV bruker han nå sine erfaringer og livskunnskap for å hjelpe andre.

At flere unge strømmer til gatelagene ser han på som utelukkende positivt: Det skal være lavterskel å ta kontakt – også for de unge, påpeker han.

AND COUNTING: – Jeg har vært rusfri i 25 måneder, 13 dager, 11 timer og 41 minutter og 13 sekunder, sier Morten.. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Det er kjempebra. Det er kanskje da man har den beste muligheten til å komme seg ut av det tidlig. Jeg har alltid vært veldig glad i fotball, så om jeg hadde fått den muligheten tidligere, så kanskje jeg hadde kommet meg ut av det tidligere jeg også, sier han.

– Morten drar meg med på treningene, og drar meg med på mange andre ulike ting. Han har mye erfaring og er en veldig bra støttespiller. Det betyr mye, sier Anders om kameraten sin.

Også Anders selv er glad og takknemlig for at han er blitt innrullet i gatelagssmodellen såpass tidlig.

– Ja, det er jeg. Veldig. Jeg er fortsatt ung, og hvis jeg gjør noe nå, er det mye større sjanse for at jeg kan få en bedre fremtid enn mange av de eldre her, sier 20-åringen.

Gatelaget har gitt ham håpet om et godt liv tilbake.

– Hvordan hadde ting sett ut om du ikke hadde tatt tak, og kommet inn her på gatelaget for eksempel?

– Jeg tror nok jeg hadde vært i grava. For det ene eller andre. Eller på gata.

Han stirrer ut i luften. Trekker pusten. Og kommer med en oppfordring:

– Kids, don't do drugs!