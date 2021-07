I Norge har vi over 1.600 planoverganger på jernbanestrekninger som har togtrafikk. Alle planoverganger på offentlig vei er sikret med lyd, lys og bommer. Her skal du ikke være i tvil om at toget kommer.

På private småveier finnes det derimot en rekke planoverganger uten bom – eller andre form for signaler.

Bane NOR har som mål å ha Europas sikreste jernbane. Det har imidlertid vært en økning i alvorlige hendelser ved planovergangene i Norge. Flere tar unødvendige sjanser, og flere kjøretøy havner mellom bommene.

Bobil, campingvogn og båthenger

– Vi finner ikke én forklaring på det, men trenden gjør oss bekymret. Derfor ber vi folk være litt ekstra oppmerksomme, og særlig hvis de kjører lengre og tyngre doninger, sier Pål Buset, som jobber med holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Pål Buset jobber med holdningsskapende arbeid i Bane NOR. Han frykter smell på planoverganger i sommer. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Tre av fire nordmenn skal på ferie i eget land i sommer. Mange skal debutere med bobil og campingvogn – og det på ukjente veier.

Ifølge båtbransjen er det også mange som har tenkt seg til sjøs i sommer. Det betyr at flere godt lastede hengere skal fraktes på kryss og tvers av landet, til kysten eller innlandsvann.

Også disse sjåførene må være ekstra varsomme ved planovergangene, og huske at de både kjører lange og tunge slep.

Kjøre ned bommen

– Du må sørge for god sikt. I tillegg trenger du mer klaring til bilen foran. Du må komme deg helt over sporområdet når det er klart, ikke bli stående i kø midt på skinnegangen når bommene går ned eller toget kommer, sier Buset.

Hvis det går så galt at du havner mellom bommene som går ned, er rådet klart: Da skal du gjøre som skiltingen sier: Gi gass og kjøre ned bommen!

Alle planoverganger på offentlige veier i Norge er utstyrt med lyd, lys og bommer. Likevel kan det skje ulykker her. Foto: Foto: Njål Svingheim/Bane NOR

Toget kan ikke svinge unna

Bommene er nemlig laget for å kjøres ned og gir etter. Men er det saktegående trafikk og ikke klar bane på andre siden av skinnegangen, er det bare én ting å gjøre: Få med deg eventuelle andre passasjerer og kom deg ut av bilen.

– Toget kan hverken bråbremse eller svinge unna. Det kommer fort og noen tog er nesten lydløse. Du må være våken og oppmerksom når du skal krysse en planovergang, sier Buset, i en pressemelding.

Slik krysser du skinnene på en trygg måte: Se deg alltid godt for til begge sider og kjør raskt over planovergangene.

Stopp, se og lytt før du krysser planoverganger som ikke har bommer og signal.

Vær oppmerksom på lyd og lys ved anleggene som har dette, og stopp på signal.

Bli stående i god avstand til planovergangen når bommen er på vei ned. Ta ingen sjanser.

