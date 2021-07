Fjerner alle tiltak, tross skyhøye smittetall – tror Norge er like bak

Mandag møtte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie pressen for sin 200. pressekonferanse siden mars i fjor.

Der opplyste de at overgangen til trinn 4 i gjenåpningsplanen foreløpig utsettes i noen uker.

Årsaken er at regjeringen ønsker å følge utviklingen av delta-varianten i Norge ytterligere. En ny avgjørelse vil bli tatt i starten av august.

19. juli

Å gå over til trinn 4 betyr i stor grad en hverdag uten spesielle koronatiltak. De generelle rådene som avstand, vaske hender og holde seg hjemme når man er syk – gjelder fremdeles.

I Storbritannia har imidlertid statsminister Boris Johnson besluttet at fra og med 19. juli, så fjernes alle koronatiltak. Dette inkluderer kravet om avstand og antallbegrensninger både på offentlige og private arrangement.

ÅPNER LANDET: En smørblid Boris Johnson var til stede på et fullsatt Wembley Stadium da England tok seg til finalen i fotball-EM. Foto: Frank Augstein / NTB

Samtidig som Storbritannia fjerner alle tiltak, advarer helseminister Sajid Javid den britiske befolkningen om at det kan resultere i smittetall på over 100.000 om dagen.

Vesentlig forskjell

Det vil i så fall være rekordhøyt. Forrige topp ble satt tidlig i januar da Storbritannia registrert nærmere 70.000 smittetilfeller og 1325 nye dødsfall i løpet av én dag, skriver Sky News.

Men det er én vesentlig forskjell fra situasjonen i januar, sammenlignet med nå:

For selv om smittetallene går opp, ser man ikke den sammen økningen i innleggelser og død.

FÆRRE DØR: Selv om smittetallene går opp, går ikke antall dødsfall i Storbritannia opp. Foto: GOV.UK

KRAFTIG NEDGANG: Grafen viser en kraftig nedgang i antall sykehusinnleggelser i Storbritannia. Foto: GOV.UK

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener derfor det bare er snakk om tid, før Norge er i samme situasjon som Storbritannia og kan fjerne alle tiltak.

– I løpet av noen uker, vil vi være der i Norge også. Det er interessant for oss å se hva som skjer i Storbritannia. Delta-viruset har tatt helt over for Alfa-viruset, som jo opprinnelig oppsto i Storbritannia, sier Guldvog til TV 2.

Delta tar over

Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, sier til VG torsdag at de tror Delta-varianten vil spre seg raskt i Norge i løpet av juli, og at denne vil stå for mesteparten av smittetilfellene i landet.

I FHI sin siste ukesrapport kom det frem at det allerede har vært en kraftig økning i antall Delta-tilfeller i Norge.

Fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, økte det til totalt 502 tilfeller til og med uke 26.

OPTIMIST: Helsedirektør Bjørn Guldvog ser lyst på de kommende ukene. Foto: Frode Sunde / TV 2

De fleste utbruddene knyttes til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser.

Samtidig som Delta-varianten øker, går Alfa-varianten kraftig ned fra over 90 prosent til 75 prosent.

– Viktig å lære

Til tross for at utbredelsen av Delta-varianten, mener imidlertid Guldvog at det ikke er grunn til voldsom bekymring.

– Storbritannia ser økt smitte, men de ser foreløpig ikke en økning av innleggelser og alvorlig konsekvenser av sykdommen, sier Guldvog.

Det betyr altså at man i tiden som kommer vil tåle høyere smittetall, når en stor andel av befolkningen er vaksinert.

– For oss er det viktig å lære av hva Storbritannia gjør. De tenker at det er riktig å gjenåpne nå som det er sommer, og det er litt mer kontrollert enn akkurat når de skal tilbake til skole og arbeid, sier Guldvog.