Fotballryktene: – Planlegger gigabud på Haaland

Etter å ha blitt enig om å selge Jadon Sancho, sitter det nok langt inne for Borussia Dortmund å selge Erling Braut Haaland denne sommeren.

Chelsea har angivelig en enkel plan klar: Å tilby svært mye penger. Skal man tro nettstedet 90min.com, planlegger de et bud på opp mot 150 millioner pund. Det tilsvarer like i underkant av 1,8 millioner kroner.

Ifølge nettstedet skal Chelsea være trygge på at et bud i den størrelsesordenen ikke vil bli avslått, og Haaland er angivelig lysten på å flytte til London.

Carlo Ancelotti har nettopp tatt over Real Madrid, og ønsker å få Richarlison med seg til den spanske hovedstaden, hevder ESPN Brasil. Ancelotti skal ha gitt klubbledelsen beskjed om å undersøke om en overgang kan være mulig.

Frank de Boer måtte gå etter Nederlands EM-fiasko. Louis van Gaal er favoritt til å ta over, melder den nederlandske avisen Algemeen Dagblad.

Midtbanestjernen Leon Goretzka skal være ønsket av Manchester United. Bayern Münchens nye trener, Julian Nagelsmann, har imidlertid gått ut og sagt at han ønsker å beholde tyskeren, skriver Goal.

Tottenham overveier om de skal legge inn et bud på Sassuolo-backen Mert Muldur, melder Daily Mail. West Ham skal også være interessert i den tyrkiske landslagsspilleren.

Southampton-spissen Danny Ings skal ha avslått et kontraktstilbud fra klubben. Det kan være godt nytt for Liverpool, ifølge The Athletic. Merseyside-klubben skal ha skaffet seg en videresalgsklausul på 20 prosent, som betyr at Liverpool vil få gode penger i klubbkassen om Ings skulle bli solgt for en betydelig sum.

Barcelona sliter angivelig med å skrape sammen nok penger til en ny kontrakt til Lionel Messi. De vil nå tilby Antoine Griezmann til Chelsea for å frigjøre midler, skal man tro Daily Star.

Arsenal skal være ute etter Lyon-juvelen Houssem Aouar, men er nødt til å selge minst én midtbanespiller til før de kan sette inn støtet, ifølge ESPN. Fra før har de sendt Matteo Guendouzi av gårde på lån, en overgang det er forventet vil bli gjort permanent senere.