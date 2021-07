Opprørte dansker: – Alle midler er tydeligvis tillatte

Da Kasper Schmeichel skulle forsøke å stanse Harry Kanes straffespark i ekstraomgangene, ble han truffet av lyset fra en laserpenn noen sekunder før han slengte seg.

Se video øverst i saken!

Stopperkjempen Jannik Vestergaard mener at det var gjentakende gjennom kampen.

– Jeg vet ikke om det kom ved straffesparket, men det gjorde det i løpet av kampen. Det var flere ting fra tilskuerne som ikke var helt fair. Men når det er mye på spill, er alle midler tydeligvis tillatte, sier han til danske B.T., og legger til at han gjorde dommeren oppmerksom på det i løpet av første omgang.

Sterke reaksjoner

Keeperen reddet riktignok straffesparket, men klarte ikke å stoppe returen. Uansett skaper det sterke reaksjoner, også i England.

– Hvis noen lyste med en laserpenn på Schmeichel, burde de bli utestengt på livstid, skriver den tidligere Liverpool-spilleren Stan Collymore på Twitter.

England-profil Mason Mount ble spurt om saken etter kampen.

– Det er noe som er så vanskelig å forhindre. Det er selvfølgelig ikke det du ønsker at skal skje, men jeg så det ikke, sa Chelsea-spilleren, ifølge dansk TV 2.

ITV-programleder Mark Chapman fordømte handlingen, og kalte den for totalt uakseptabel og latterlig.

– Uansett hvem det er, er det en idiot. Vi må bare håpe at det ikke satte Kasper Schmeichel ut, fordi det er dumt og han fortjente ikke det. Slikt vil ingen se, sa han, ifølge London Evening Standard.

Forsøkte å stanse spillet

Å si ifra til dommerteamet gjorde også landslagssjef Kasper Hjulmand. Han forsøkte å få spillet stanset like før Raheem Sterling gikk i bakken og skaffet England straffe.

– Fem sekunder før Sterling løp forbi den ekstra ballen var jeg borte ved fjerdedommeren for å si fra om at det var en ball for mye på banen. Ved en annen anledning var de raske med å stoppe spillet da det var to baller på banen, sier Hjulmand på pressekonferansen, ifølge NTB.

– Man skal ikke kunne løpe forbi en ekstra ball når det har innflytelse på spillet, fortsetter han.

Se hva Hjulmand snakker om her:

Foruten laserpenn og for mange baller på banen, er det unison enighet i Danmark om at England aldri burde fått straffe. Hjulmand syntes det var en bitter måte å forlate turneringen på.

– Jeg kan simpelthen ikke se at det skulle være straffe. Det var helt tydelig at han (Sterling) lot beinet henge. Jeg vert hvordan det lyder etter et tap, men den følelsen har jeg, sier Hjulmand.

Hareide: – Skurker

Han får støtte av sin forgjenger som dansk landslagssjef, Åge Hareide.

«Her skrev Raheem Sterling og dommer Makkelie seg inn i dansk fotballhistorier som skurker», skriver Hareide i sin spalte i B.T.

På direkte spørsmål om det skulle vært straffe, svarer Rosenborg-treneren.

– Nei, det var det ikke. Jeg tror ikke Danmark hadde fått straffe i en lignende situasjon på Wembley. Det er vanskelig å se om det er kontakt i det hele tatt. Den hadde ikke Danmark fått.

Også av utenlandske eksperter får danskene støtte. Verken managerlegendene Arséne Wenger eller José Mourinho forstår hvordan det kunne bli straffespark.

– Det er aldri straffespark. Spesielt ikke på dette nivået i en EM-semifinale. Jeg forstår ikke dommerens valg, og jeg forstår enda mindre at VAR ikke kalte ham bort for å se på skjermen, sier Mourinho til TalkSport.

Selv engelskmannen Gary Neville kan si seg enig.

– Hvis vi skal være ærlige, ville man vært helt ødelagt av å tape på et sånt straffespark. Det var tynt. Men dommerne har vært konsekvente i deres motvilje til å omgjøre sånne beslutninger, sier den tidligere Manchester United-spilleren, ifølge dansk TV 2.