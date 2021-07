Telenor selger mobilvirksomheten i Myanmar for 900 millioner kroner

Det skriver Telenor i en børsmelding torsdag morgen.

Avtalen har en verdi på omtrent 900 millioner kroner (105 millioner dollar), der 105 millioner kroner betales over fem år, skriver de.

M1 Groupe overta alle aksjene i Telenor Myanmar, og fortsette driften av selskapet.

Årsaken til at Telenor Myanmar selger virksomheten, er på grunn av den forverrede utviklingen den siste tiden i Myanmar.

De opplyser i børsmeldingen at den nåværende situasjonen ikke har gjort det mulig for mobilselskapet å gjennomføre en vanlig salgsprosess.

– Situasjonen i Myanmar har i de siste månedene blitt stadig mer utfordrende for Telenor knyttet til sikkerhet for våre ansatte, regulatoriske forhold og god forretningspraksis. Vi har vurdert alle muligheter og mener at salget av virksomheten er den beste mulige løsningen i denne situasjonen, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA i børsmeldingen.