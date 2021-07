Dette har ikke noen gjort siden Zidane

England 2-1 Danmark (kampen pågår)

Se drømmetreffet øverst!

Mikkel Damsgaard sendte Danmark til himmels med et vidunderlig frispark i EM-semifinalen mot England på Wembley.

Årets EM har så langt vært selvmålets mesterskap og Damsgaards fulltreffer var faktisk det første frisparket som har blitt scoret så langt i turneringen.

– Han får ansvaret for å ta dette frisparket, og det ansvaret tar han på alvor. For dette her er bare et ekstremt bra skudd, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om scoringen i pausen, og la til:

– Vi ser at hullet i muren tettes igjen av dansker. Pickford ser ikke denne ballen før den kommer over muren og da er det for seint.

Første siden Zidane

Frisparket var også en gavepakke for dem som er glad i statistikk.

Sampdoria-spilleren ble den første spilleren til score på direkte frispark i en utslagsrunde i EM siden selveste Zinedine Zidane gjorde det mot Spania 25. juni 2000. Det var åtte dager før Damsgaard ble født.

SIST GANG: Zinedine Zidane var den siste spilleren til å score på direkte frispark i en sluttspillkamp i EM. Helt til Mikkel Damsgaard scoret mot England. Foto: Lionel Cironneau

Med frisparkperlen ble også den danske 21-åringen ble den yngste spilleren til å score et frispark i et EM eller VM på de siste 41 årene.

I tillegg brøt Damsgaards Englands sterke rekke uten baklengs. Før Danmarks scoring hadde ikke Three Lions sluppet inn så langt i årets EM. Faktisk hadde ikke Gareth Southgates lag fått mål mot seg siden mars.

Da Damsgaards suser gikk inn stoppet Englands rekke uten baklengs på 691 minutter. Det var imidlertid nok for Jordan Pickford og co. til å forbedre Englands egen rekord fra 1966, da keeperlegenden Gordon Banks sto i mål.