Bokhandel i Ungarn bøtelagt for barnebok om homofilt par

En bokhandel i Ungarns hovedstad Budapest er bøtelagt for å ha solgt en barnebok som beskrev et homofilt par- og familieforhold.

Ifølge myndighetene i Budapest fikk bokhandelen en bot på drøyt 7.200 kroner fordi boken var feilaktig merket.

Boken «representerer ikke normale familieverdier» og krever derfor spesiell merking, sier en talsmann for myndighetene.

Kravet om slik merking er et resultat av en lov fremmet av landets høyreorienterte statsminister Viktor Orbán, som slår fast at familier består av far, mor og barn.

EU-kommisjonen truet nylig med å gå til sak mot Ungarn på bakgrunn av en annen lov som begrenser unges adgang til informasjon om homofili og transpersoner.

(©NTB)