Mann skulle gjøre sitt fornødne – plutselig kjente han noe uvanlig

– Jeg trodde jeg var i feil film, sier østerrikiske Walter Erhart til TV-kanalen RTL.

65-åringen fikk seg mildt sagt et sjokk da han skulle gjøre sitt fornødne mandag morgen.

– Jeg fikk på toalettet som vanlig. Jeg slo på lyset, snudde meg og satte meg ned, og plutselig kjente et klyp, sier han til RTL, ifølge BBC.

Deretter reiste 65-åringen seg og ser blod.

– Da skjønte jeg at jeg hadde blitt bitt, sier mannen, som bor i byen Graz, Østerrikes nest største.

Sjokk

Etter at han reiste seg, måtte han se i doskåla, og der lå en slange.

– Det var et sjokk, sier han til RTL.

Mannen ringte inn til politiet like etter klokken 06 mandag morgen for å fortelle hva han hadde opplevd.

I en pressemelding skriver politiet at i toalettet lå en pythonslange på omtrent 1,6 meter.

På rømmen

Slangen kom ifølge politiet ikke langveis fra.

– Den skal ha rømt fra naboens leilighet og muligens kommet inn i toalettet gjennom kloakkanlegget, skriver politiet.

Erhart ble tatt med til sykehus etter hendelsen og ble ifølge politiet lettere skadd.

Den 24 år gamle naboen, som til sammen har elleve ikke-giftige kvelerslanger og en gekko i leiligheten, er anmeldt for uaktsomt å ha påført 65-åringen kroppsskade.

Ifølge politiet er alle de eksotiske dyrene i bur, men det er ennå et mysterium for politiet hvordan slangen kom seg ut.

Walter Erhart sier til RTL at han er redd for at historien gjentar seg.

– Nå sjekker jeg toalettet alltid på forhånd, sier han, som sier at naboen har beklaget.