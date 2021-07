Harry Kane sikret historisk finale

England er klar for EM-finale for første gang i nasjonens historie.

England-Danmark 2-1 (1-1 etter ordinær tid)

Harry Kane ble den store helten da England tok seg til sin første EM-finale noensinne.

– Dette er en historisk stund for engelske supportere. De har vært sulteforet i så mange år, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter kampen.

Danskene kjempet tappert og tok ledelsen etter at Mikkel Damsgaard vartet opp med et drømmemål. Et selvmål av Simon Kjær gjorde at lagene var like langt.

Kampen gikk helt til ekstraomganger hvor England fikk straffespark. Kasper Schmeichel reddet straffen fra Harry Kane, men returen satte Englands kaptein sikkert i målet.

– Vi skal spille finale på hjemmebane. For en følelse, sier Harry Kane etter kampen.

Da England-kapteinen scoret hadde lagene akkurat lagt bak seg 104 intense spilleminutter. Det fikk Øyvind Alsaker til å ta frem superlativene.

– Det er det villeste! Det er det villeste!

FINALE: Harry Kane og lagkameratene feirer målet som skulle vise seg å bli kampens siste. Foto: Laurence Griffiths

Dansk dynamitt

21 år gamle Mikkel Damsgaard var spilleren som ble tatt inn i Danmarks startellever etter at Christian Eriksen fikk hjertestans og måtte forlate mesterskapet.

Siden har unggutten vist seg tilliten verdig, onsdag kveld var intet unntak.

Først viste Damsgaard seg frem med et skudd fra hjørnet av 16-meteren, men skuddet gikk like utenfor.

Men Damsgaard hadde mer dansk dynamitt på lager. Da Luke Shaw laget et klønete frispark fikk 21-åringen forsøke seg fra rundt 25 meter.

Sampdoria-spilleren tok fart og med en fantastisk skuddteknikk sendte han kronprins Frederik og de resterende 8000 danske tilskuerne på Wembley til himmels.

– Har du sett for en scoring! Det er dansk jubel, det er engelsk fortvilelse, men først og fremst er det Mikkel Damsgaard. Det der er helt vilt, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Dansk selvmål sendte England tilbake i kampen

Raheem Sterling fikk en gedigen mulighet til å utligne ti minutter før pause, men Kasper Schmeichel vartet opp med en fantastisk redning.

To minutter senere skulle derimot engelskmennene få slippe jubelen løs. Harry Kane fant Bukayo Sako i bakrommet, som presist la ballen inn foran mål. Der slengte danskenes kaptein, Simon Kjær, seg frem for å avverge situasjonen. Dessverre for Kjær sklei han ballen rett inn i eget mål.

Kasper Schmeichel fortsatte storspillet bakerst på banen også i andreomgang. Harry Maguire steg til værs etter 55 minutter, men Schmeichel strakk seg så langt han klarte.

– Han ønsker å vinne EM slik hans far gjorde. Da er slike redninger helt avgjørende, var dommen til Alsaker.

15 minutter før slutt ropte «hele» Wembley på straffespark da Harry Kane gikk i bakken. Kampens dommer, Danny Makkelie, dømte frispark til Danmark og fikk støtte fra VAR-rommet.

– Jeg mener det burde vært straffespark til England. Kane er først på ballen og Nørgaard tar foten hans, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Kollega Jesper Mathisen var totalt uenig med Thorstvedt og mente dommerne gjorde helt riktig i å ikke gi straffespark.

– Det er det villeste

I likhet med tirsdagens semifinale gikk også kampen mellom Danmark og England til ekstraomganger.

Etter 102 minutter gikk Raheem Sterling i bakken i danskenes boks. Dommer pekte resolutt på straffemerket. Straffen så betraktelig billigere ut enn den Kane ikke fikk før ekstraomgangene, men VAR-rommet var enig med dommer.

– Det der er ikke straffe. Jeg kan ikke forstå hvorfor VAR ikke ba dommeren om å se på det, sierArsène Wenger i beIN-studioet.

Dermed fikk Harry Kane muligheten fra straffemerket.

Igjen var Schmeichel i veien, men returen satte Kane sikkert i målet.

– Det er det villeste! Det er det villeste! utbrøt Øyvind Alsaker.

Det ble ikke flere mål på Wembley. En heroisk innsats av danskene, men det er England som skal spille EM-finale for første gang i nasjonens historie.