Tromsø-politiker vil gi p-piller til måker

Høyre-politikeren Gunnar Pedersen i Tromsø er lei av å bli truffet av måkedritt. Nå vil han at kommunen må gjøre noe med det han kaller «måketerroren».

Han mener måkene må fjernes fra sentrum og ønsker at kommunestyret på sitt neste møte i august skal diskutere konkrete tiltak for å få bukt med måkene, skriver Nordlys.

– Måkene er blitt et stort problem i sentrum. Restaurantene kan ikke ha uteservering, fortau og fasader blir tilgriset, og folk som har mat i hånden, angripes. Kommunen må gjøre noe med dette, sier Pedersen til avisen.

Som tiltak foreslår han blant annet å gi p-piller til måkene og peker på at Venezia hadde stor suksess med å gi dette til byens duer. Han foreslår også at kommunen må sørge for å flytte måkereir fra sentrum og fra kommunale boliger, samt pålegge private å fjerne reir fra sine egne boliger. Han foreslår også å gjøre hullene i avfallsboksene mindre og tømme dem oftere.

Blant båtfolk er for øvrig måkenes forkjærlighet for nyvaskede kalesjer en kjent sak.

