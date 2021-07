– Jeg synes det er vilt å parkere Pogacar på den måten

Tadej Pogacar (22) har herjet så langt i Tour de France, men på onsdagens knallharde etappe viste sloveneren for første gang svakhetstegn. Det sørget en to år eldre danske for.

Overrasket av seg selv

Jonas Vingegaard rykket fra Pogacar og resten av sammenlagtfavorittene like før toppen av Mont Ventoux og skaffet seg en luke på over halvminuttet.

Dansken ble riktig nok hentet inn av Pogacar, Richard Carapaz og Rigoberto Uran i utforkjøringen inn mot mål, men kunne glede seg over at han klatret til tredjeplass i sammendraget i det som er hans aller første deltakelse i Tour de France.

– Jeg synes det er vilt å parkere Pocagar på den måten, sier Vingegaard i en uttalelse via Jumbo-Visma-laget.

– Jeg kjenner åpenbart ikke meg selv så godt som sykkelrytter nå, for jeg ble overrasket over hvor bra det gikk.

Se rykket i videovinduet øverst på siden.

– Helt vilt

Tross sin unge alder og manglende erfaring i de store treukersrittene har Vingegaard vist at han har potensial og ferdigheter til å hevde seg helt i toppen. Kapteinsbindet i Jumbo-Visma-laget var plantet på armen til forhåndsfavoritt Primoz Roglic, men sloveneren veltet og måtte bryte etter en brutal førsteuke. Dermed er det Vingegaard man nå må sette sin lit til.

At han som første rytter maktet å fremprovosere sprekker i Pogacars solide fasade overrasket ikke bare tilskuerne på mytiske Mont Ventoux.

– Jeg tenkte bare å gi det et forsøk, så gjorde jeg mitt beste. Det var nok til å parkere de alle sammen. Det var så deilig, sier Vingegaard til dansk TV 2.

Stor Pogacar-ledelse

Selv om det ble litt action på onsdagens etappe har Pogacar fremdeles et jerngrep om den gule ledertrøyen. Avstanden ned til Uran på andreplass er på hele fem minutter og 18 sekunder, mens Vingegaard på tredje følger ytterligere 14 sekunder bak.

– Det er bare min andre Grand Tour, så det kan jo hende at jeg går helt under i den andre uken. Jeg tar det dag for dag, sier Vingegaard.

For Pogacar ble onsdagens etappe en påminnelse om at ingenting er i boks.

– Jeg klarte ikke å følge hele veien. Det var litt for mye. Jeg «eksploderte» litt, men klarte å redde det inn med Carapaz og Uran. Vi reddet dagen for alle, sa Pogacar i et intervju med Tour-arrangøren etter målgang.

Han er ikke overrasket over at Vingegaard viser styrke. Under Baskerland rundt i starten av april fikk Pogacar se det danske klatretalentet i aksjon på nært hold. Vingegaard endte rittet som beste ungdomsrytter - 15 sekunder foran nettopp Pogacar.

– Jeg har sett i starten av året at han kanskje er en av de sterkeste klatrerne i denne generasjonen. Han har en lys fremtid. Han er en supersterk rytter, sier Pogacar.

Tror Pogacar ble skremt

Også TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen peker på Vingegaards prestasjon i Baskerland rundt, hvor han ble nummer to sammenlagt, som et bevis på at dansken har noe å fare med. Men likevel ...

– Det var få som hadde trodd det skulle være mulig. Nå ser vi et lite svakhetstegn hos Pogacar. Han er ikke uslåelig. Det må gi Vingegaard en utrolig selvtillit før vi skal inn i Pyreneene, sier Lauritzen.

– Jeg tror Pogacar ble litt skremt av det Vingegaard viste. Jeg tror han (Vingegaard) befester sin posisjon på podiet med mindre det skjer et uhell.

Vingegaard har kun syklet én Grand Tour før årets deltakelse i Tour de France. Det var Vuelta a Espana i fjor. Der endte han på 46. plass i sammendraget.