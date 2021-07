Gir 10 milliarder til nytt klimafond

I løpet av de neste fem årene vil regjeringen bruke 10 milliarder kroner for å få til en grønn omstilling i utviklingsland. Sammen med det norske investerings-fondet Norfund ønsker de nå å inspirere andre rike land til å bidra med til sammen 900 millioner kroner årlig.

– Klimautslippene øker mest i tredjeverdensland, hvor flere fortsetter å bygge ny kullkraft. De trenger energi for å omstille seg. Og derfor trenger vi investeringer som kan hjelpe dem til å gå videre uten kullkraft og heller satse på sol, vind og andre energiformer, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi må redusere kullkraft

Onsdag møtte statsministeren med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og administrerende direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson, på Bjerknessenteret i Bergen for å slippe nyheten om det nye fondet. Dette tiltaket vil ifølge Thorleifsson være vesentlig i forhold til å nå målene i Paris-avtalen.

– Jeg ser på dette som et viktig bidrag i å nå klimautslipssmålene, men ikke for Norge isolert sett. Globalt sett er dette viktig. Hvis vi ikke klarer å redusere utbyggingen av kullkraft i utviklingsland, som nå øker kraftig, har vi ikke sjans til å nå klimamålene.

KUNNGJORDE NYHETEN: Statsminister Erna Solberg møtte administrerende direktør i Norfund og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på Bjerknessenteret i Bergen i dag. Foto: Erik Teige

Må syvdoble investeringene

Tidligere i sommer publiserte IEA en rapport som konkluderte med at de årlige investeringene i fornybar energi må syvdobles frem mot 2030 hvis vi skal ha sjans til å nå verdensmålet på maks 1,5 grader i global oppvarming. Her blir kampen mot kullkraft essensielt. Bruken av kull må kuttes med 60 prosent innen 2030.

– Den lokale forurensingen som mye av kullkraftverkene genererer rammer befolkningen aller hardest. Det er også mange av de som er hardest rammet av de klimaendringene som er der. Så behovet og ropet om investeringer til de landene er enorme, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

I Granavolden-erklæringen forpliktet Regjeringen seg til en satsning på å fase ut kull i utviklingsland. Ifølge utredningen kan klimafondet generere 100 milliarder kroner til fornybar energi over en periode på fem år.

– Det vil bidra. Men det aller viktigste er at det er et politisk signal til alle andre land, om at de også må levere på den forpliktelsen de har gitt i Parisavtalen, sier statsminister Erna Solberg.