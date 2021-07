Det opplyser hans kone, Rosemary Rogers, til NY Daily News.

Downey har blant annet stått bak filmer som «Putney Swope» and «Greaser’s Palace».

I tillegg har han medvirket i filmer som «Boogie Nights», «Magnolia» and «To Live And Die in L.A».

Downey er faren til «Iron Man»-skuespilleren Robert Downey jr.

85-åringen har de siste fem årene kjempet mot sykdommen Parkinson.