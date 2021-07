Knepent Glimt-tap i Champions League-kvaliken: – Synes vi er det beste laget

Bodø/Glimt lå under med to mål to ganger mot Legia Warszawa, men drømmen om Champions League lever etter en tøff batalje på Aspmyra.

Bodø/Glimt 2-3 Legia Warszawa

Onsdag kveld er en kveld som vil gå ned i historiebøkene til Bodø/Glimt. For første gang i de gules historie skulle de regjerende seriemestrene fra nord ut i kvalifisering til Champions League.

Til den store begivenheten var det den polske storklubben Legia Warszawa som var motstander. Gjestene gikk offensivt til verks på Aspmyra og tok ledelsen ved Luquinhas før to minutter var spilt før Mahir Emreli doblet ledelsen like før pause. Erik Botheim viste sine spisskvaliteter da han kontant headet inn Glimts redusering på overtid i førsteomgang.

– Vi må bygge videre på momentumet vi har. Jeg synes vi er det beste laget her, sa Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til Avisa Nordland i pausen.

Tross en positiv åpning på andreomgangen, ble det ny scoring i sekken for Glimt da Emreli satte sitt andre etter en times spill. Innbytter Pernambuco headet inn ny Glimt-redusering med tolv minutter igjen av kampen, men det ble 2-3-tap til slutt.

– Vi er fullt på høyde med dem. Det er noen drittmål vi slipper inn. Det er jævlig irriterende, sier målscorer Botheim, som mener de har en god sjanse til å gå videre:

– Om vi har! Vi må luke vekk drittmålene og straffe dem hardere på innlegg i boksen, la han til og sa han var stolt av laget.

Returoppgjøret i Polen spilles 14. juli. I Europa er det nå slutt på bortemålsregelen, så Glimt trenger kun én scoringer, ikke to, for å sikre ekstraomganger, skulle de også holde nullen.

– Hadde vi vært like effektiv som de, kunne vi i alle fall vært likt med dem. Det er fortsatt muligheter her, sier Knutsen etter kampen.

– Vi skal være glad for at bortemålsregelen er forsvunnet, men det er tøft å spille borte i Europa. Vi må et hakk opp til den kampen. Vi må legge en god plan til det som kommer neste onsdag, sier han til TV 2 på pressekonferansen etter kampen.

Marerittstart og Bjørkan-skade

Kun 112 sekunder ut i kampen, satte Luquinhas inn Legias ledermål etter et godt innlegg langs bakken fra Kacper Skibicki.

Etter den tidlige ledelsen la gjestene fra Øst-Europa seg kompakt i forsvar, mens Glimt begynte å trille all uten å skape det helt store i første halvdel av førsteomgang.

Utover i omgangen kom Kjetil Knutsens menn mer til sin rett. Etter 33 minutter hadde hjemmelaget en stor kontringsmulighet, men Fredrik Bjørkans pasning på tvers ble akkurat for upresis og Legia, i undertall, fikk avverget. Backen måtte så ut med det som så ut med en hamstringskade.

Bjørkan var ute av spill, men byttet var ikke kommet i stand da Legia doblet ledelsen på et hjørnespark. Mahir Emereli skled inn gjestenes andre med ti mot elleve på banen i det 41. minuttet.

På overtid i førsteomgang svarte Glimt. Erik Botheim headet inn et innlegg fra Alfons Sampsted. 1-2 til pause.

SCORING: Erik Botheim tente håpet for Glimt like før pause. Foto: Mats Torbergsen

Effektive Legia og rødt kort

Trener Knutsen tok grep i pausen og Pernambuco ble byttet inn. Brasilaneren fikk også andreomangens første sjanse, men skuddet hans etter 48 minutter gikk over. Like etter dunket Hugo Vetlesen til fra innsiden av Legia-boksen, men det harde skuddet ble reddet av keeperveteran Artur Boruc.

Innbytter Morten Konradsen løsnet skudd like før timen var passert, men Boruc var igjen parat og holdt forsøket fra langt hold. I det neste angrepet scoret Emreli sitt andre for kvelden og Legias tredje.

Med 12 minutter igjen reduserte nevnte Pernambuco med en heading på bakre stolpe etter et strålende innlegg fra Konradsen.

INNBYTTER: Brasilianske Pernambuco scoret Glimts andre mål onsdag kveld. Foto: Mats Torbergsen

Glimt startet jakten på utligningsmålet, men i stedet ble Konradsen utvist med drøye ti minutter igjen for sitt andre gule kort.

Flere mål ble det ikke på Aspmyra og kampen endte 2-3.

– Ingen henger med hodet etter det her. Vi føler at vi kjører kampen i samtlige 90 minutter, foruten starten, så det er muligheter her, sier Berg etter spørsmål fra TV 2.