– Vi er nå inne i vår tredje sesong med bobil. Etter ferieturer med telt i 2017 og 2018 med mye regn i Norge, bestemte vi oss for å kjøpe bobil.

– Tidligere reiste vi hvert år gjennom Europa med personbil, til Montenegro. Min kone Marina Vlahovic er derfra. Vi hastet som regel sørover uten å få sett så mye. For å komme fort fram til familien der nede.

Det forteller Frank Hansen, fra Søreidgrend, rett utenfor Bergen.

Paret kjøpte sin første bobil i juni 2019. De hadde lyst til å teste ut bobilferie. En del av planen var å la turen frem og tilbake til Montenegro også bli en del av ferien. Uten at de alltid trengte å haste og uten å måtte lete etter ledig hotell for natten.

Det siste ble gjort litt i siste liten. Når de gjerne var slitne etter en lang dagsetappe. Noen som kjenner seg igjen?

Norges-feie i fjor

– Etter noen prøveturer med bobil her i Norge, satte vi kursen ned gjennom Europa i 2019. Den første bobilen var en såkalt bybobil. Vi var litt usikre på hvordan det ville bli med tre uker i en relativt liten bil, forteller Frank videre.

Marina og Frank falt pladask for bobil-livet. Foto: Privat.

Men det gikk med Marina og Frank som med mange andre; de ble helfrelst på bobillivet. Ikke lenge etter sto en ny og større doning med bedre plass på tunet.

Siden man ikke kunne reise utenlands i 2020, ferierte ekteparet i Norge i fjor.

– Vi reiste hele Norge på langs i tre uker, Bergen- Nordkapp- Lindesnes-Bergen. Det var en kjempefin tur. Norge er virkeelig et vakkert og fint ferieland, sier Frank.

I år pakkes den nye og større bobilen for tur til Montenegro igjen. Det er to år siden de har hilst på familien der nede.

Men midt i forberedelsene til årets tur, fikk de en litt «ubehagelig hilsen» i posten fra forrige Europa-tur. Som altså var for to år siden.

– Jeg så ikke den komme. Det var et brev fra Nivi S.p.A. med emne: Manglende betaling av bompenger, forteller en litt indignert Frank.

Det viser seg at paret har passert en ubemannet bomstasjon i Firenze 20. august 2019. Det ble ikke registrert klokkeslett for passering (not detectable). Prisen for bompassering er på hele 62, 60 euro. (Nærmere 700 norske kroner med dagens kurs).

Lengre nord i Norge kommer man knapt. Her er bilen fotografert på Nordkapp i fjor. Foto: Privat.

Ønsker å advare andre

–Dette er, med god margin, den dyreste bompassering vi har vært ute for i Europa. Normalt betaler vi 10- 20 euro for bompasseringer, forklarer han videre.

Men det stopper ikke der. På fakturaen som er datert 4. juni 2021, har beløpet nå blitt på 91,00 euro. Eller svært nært tusenlappen, omregnet til norske kroner.

– Det er jo ikke det at vi ikke har råd til det. Har man en bobil til mange hundre tusen kroner, så har man jo det, understreker Frank.

– Det er mer praksisen her jeg reagerer på og ønsker å gjøre andre oppmerksomme på. nå som utenlandsreiser så smått begynner å bli et tema igjen, forklarer han.

– For det første reagerer jeg på at denne passeringen er kostbar i utgangspunktet. Vi registrerte heller aldri at vi passerte noen automatisk bom i Firenze. Så å si samtlige bomringer i utlandet er jo betjente og med fysisk bom.

– Det andre er at de bare klasker på et saftig gebyr og det tredje vi stiller oss litt undrende til, er at de bare kan sende ut regning to år etter passering og ett år etter at fakturaen er skrevet ut.

Norgesferie er ikke feil, men i år kjører Frank og Marina sørover igjen. Bildet er fra Innhavet i Nordland. Foto: Privat.

Tre års foreldelsesfrist

Det er ikke noe vanskelig å forså at de stiller seg noe undrende til dette.

I en generell kommentar sier Forbrukerrådet at foreldelsesfristen på slike krav er tre år, i de fleste europeiske land, men presiserer at unntak kan forekomme.

De anbefaler å betale kravet, for å unngå ytterligere omkostninger og gebyrer, men samtidig gjøre en skriftlig henvendelse til bomselskapet om hvorfor man bestrider krevet og tydelig redegjør for hvorfor man gjør det.

At det har tatt lang tid å få fakturaen, kan nok ha flere årsaker. Blant annet har ikke italiensk myndigheter tilgang til norske motorvogn-registre og den pågående pandemien kan nok også være en medvirkende årsak.

Forbrukerrådet henviser også til Forbruker Europa om man trenger råd, bistand eller forbrukertips som gjelder utenfor Norge.

– Dette er gode råd som vi tar med oss på veien videre, forteller paret som er i full gang med klargjøring av bilen til årets langtur.

Som denne gangen skal være litt ekstra oppmerksomme på automatiske bomstasjoner...

