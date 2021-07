Tredjemann tiltalt for grovt ran i Osen- og Slengesol-saken

To menn er allerede dømt for grovt ran av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen. Nå er en tredjemann tiltalt, men Osen mener tiltalen er for svak.

Saken oppdateres!

I april kunne TV 2 fortelle at en tredje mann i ble pågrepet på Island og siktet for de grovt ran mot den kjente kunstsamleren Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

Dette er broren til en av de to som allerede er dømt i saken, og nå er også han tiltalt for voldshendelsene mot de to bergenserne. Det var BT som omtalte tiltalen først.

Saken er berammet til oktober.

Rettstegner har illustrert situasjonen der den kidnappede Reidar Osen skulle legges i en grav på et øde sted utenfor Bergen Foto: Lars Slettebø

Ønsker strengere tiltale

Reidar Osen visste ikke om tiltalen da TV 2 ringte, men sier han er målløs:

– Det er helt hårreisende at de, til tross for at jeg har vært bortført i flere timer, kun tiltaler tredjemann også for grovt ran. Han burde vært tiltalt for frihetsberøvelse, også, sier en tydelig irritert Osen.

Osen sier nå at han kommer til å ta en prat med sin advokat Mette Yvonne Larsen. Til TV 2 sier hun at de nå vil ta ut privat straffesak mot den nå tiltale.

Dette gjør de for å sikre at retten også vurderer om han har utsatt Osen for frihetsberøvelse.

– Det er fullstendig uakseptabelt at de kun har tatt ut tiltale for grovt ran, jeg kan ikke forstå hvorfor de velger å utelate frihetsberøvelse, sier Mette Yvonne Larsen.

Hun sier at de vil be om at den private straffesaken vil bli gjort til en del av straffesaken, som etter planen skal opp for retten i oktober.

Reidar Osen med ny advokat Mette Yvonne Larsen Foto: Robert Reinlund / TV 2

To menn dømt

I desember 2015 ble Reidar Osen brutalt overfalt i Bergen sentrum. I 2019 ble saken satt i sammenheng med bortføringen av Petter Slengesol.

– Jeg er overlykkelig og ser at dette nå går veien, jeg gleder meg til fortsettelsen, sa Reidar Osen til TV 2 etter pågripelsen.

To menn er dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

En 32 år gammel polsk mann frifunnet for grovt ran mot kunsthandler Reidar Osen. I samme sak ble 32-åringen funnet skyldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og et halvt års fengsel.

32-åringens bror har vært etterlyst i saken, men er ble altså i april pågrepet på Island.

Anket saken

Den ene av de to polakkene som er dømt til fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen, har anket saken til lagmannsretten.

37-åringen har anket skyldspørsmålet knyttet til tiltaleposten som omfatter Reidar Osen, samt straffeutmålingen i begge postene, opplyser mannens forsvarer til TV 2.

– Min klient har tilstått fra dag en, og da er det forventet at det blir tatt ut en tiltale. Han erkjenner straffskyld og ønsker å gjøre opp for seg, sier mannens forsvarer Øivind Sterri.