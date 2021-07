Bilgigant dømt til å punge ut til norsk selskap

Ifølge dommen fra Oslo tingrett var sakens kjerne hvorvidt Audi kan kreve forbud mot import, markedsføring og salg av den aktuelle felgen, og om det var grunnlag for erstatningskrav på bakgrunn av de felgene som allerede var solgt i Norge.

Samt om Starco på sin side har rett i at de har krav på erstatning fordi Audi gjennom Oslo byfogdembete i fjor fikk medhold i at Starco skulle få midlertidig forføyning, slik at de ikke kunne selge felgene i en periode på flere måneder. Den midlertidige forføyningen ble etter hvert opphevet.

Bakgrunnen for søksmålet er at Audi mener felgen «Angel», som er produsert av italienske G.M.P Group og som Starco importerer og selger, er for lik felgen Audi selger på bilmodellen «RS6».

De mener Starcos innførsel, salg og markedsføring av felgene er en krenkelse av Audis designrettighet, og at felgen er en etterligning av Audis felg.

STRIDENS KJERNE: Felgen til venstre er Audis felg som de selger på bilmodellen RS6, mens den til høyre er GMP-felgen «Angel». Foto: Oslo tingrett/produsentene

Audi pekte blant annet på at:

Felgen fra Audi kom før «Angel»-felgen i tid. Det er utenkelig at Starco ikke var klar over felgen fra Audi da den ble lansert. Dermed mener de at både designloven og markedsføringsloven er brutt.

De importerte felgene fremstår som nærmest slaviske kopier.

Omsetning av felgen «Angel» vil innebære en urimelig utnyttelse av Audis innsats eller resultater. Audi har lagt ned betydelig innsats og store kostnader i utviklingen av felgene som «Angel» er en etterligning av.

Audi mener også at Starco har markedsført felgene på tre ulike biler, selv om de vet at produsenten har en nisje med felger som ligger tett opp mot originalprodusenten. I tillegg pekte de på at selskapet gjennom søkemotorer markedsfører felgene ved at felger fra GMP kommer opp når man søker på Audi e-tron, samt at Starco bruker emneknaggene Audi og e-tron og felger fra GMP i samme setting.

– Det er også fare for å forveksle de to felgene. Det er slående likhet mellom felgene, hevdet Audi i retten.

Bilgiganten mente de hadde krav på erstatning fra Starco, samt at det norske selskapet skulle betale sakskostnadene i forbindelse med tvisten.

– Verken ny eller nyskapende

I sitt motsvar svarte Starco at import av «Angel» ikke er en krenkelse av Audis vern etter designloven. De mener felgen er tilstrekkelig annerledes enn Audis, at felgen har et godkjent design og at det ikke er snakk om en kopi.

– Audis design er verken ny eller nyskapende. Både felger fra Volvo, Skoda og Renault underbygger dette, mente Starco ifølge dommen.

De pekte på at design på felger er preget av trender. Og at vifteformede felger er del av en trend, og at design som er utslag av dette har svakere beskyttelse.

De påpekte også at den informerte kjøper har større kjennskap til produktene og design enn gjennomsnittsforbrukeren, uten å være ekspert.

– Han er spesielt observant, og standarden ligger mellom gjennomsnittsforbrukeren og gjennomsnittsfagmannen. Denne vil se forskjell på felgen fra Audi og «Angel».

Blant annet viser de til at «Angel»-felgen har en navkopp merket med GMP.

Starco avviste også at de har brutt markedsføringsloven.

– Vår handlemåte innebærer ikke en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater. «Angel» er markedsført i samsvar med vanlig praksis i bransjen.

I sitt motkrav krevde Starco at Audi skulle betale erstatning for felger de normalt ville ha solgt under den midlertidige forføyningen. De mente det både måtte betales erstatning for tap av salg av selve felgen, men også for tap av omsetning av hjulsett, som de ellers kunne ha omsatt gjennom salg av «Angel»-felgen.

Tap på alle punkter for Audi

I sin konklusjon slår retten fast at Audi taper saken på alle punkter, og at de må betale erstatning til Starco for det økonomiske tapet under den midlertidige forføyningen.

«Etter rettens syn gir felgen Angel den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk enn Audis registrerte felg. Særlig forskjellene i de splittede eller gaffelformede tynne eikene og antallet åpninger i felgene og deres form, er tilstrekkelig markerte til å lage ulikheter i det overordnede inntrykket. Det er samtidig et overordnet inntrykk av forskjeller og mangel på «deja vu» mellom de to felgtypene», skriver retten om punktet knyttet til eventuelt brudd på designloven.

Retten er også krass mot Audi og viser til en lignende felg fra Volvo, som kom før Audis registrering av sin.

«Det er grunn til reise spørsmål om ikke omstendighetene Audi har trukket frem som begrunnelse for at Angel er en krenkelse av designvernet til Audis felg, i så fall ville medføre at Audis felg rammes av samme argumentasjon opp mot nevnte felg fra Volvo og føre til at Audis registrering ikke er gyldig. Slik saken er lagt opp, og ut fra rettens konklusjon ovenfor, er det ikke nødvendig å gå videre inn på denne problemstillingen».

– Ikke forvekslingsfare

Når det kommer til punktet om Starco har brutt markedsføringsloven, mener retten at «Angel» ikke kan anses å være et etterlignet produkt i lovens forstand. Loven har som vilkår at det må være fare for forveksling.

– Etter en konkret helhetsvurdering, er rettens standpunkt at det ikke foreligger forvekslingsfare, skriver dommeren.

Retten peker på at gjennomsnittskunden som kjøper nye felger trolig er nokså bevisst i sine valg.

«I den forbindelse er det grunn til å påpeke at de fleste biler omsettes fra forhandler med felger. Markedet for kjøpere av Angel er sannsynligvis gjennomgående en relativt snever kundegruppe med høyt bevissthetsnivå. Måten felger omsettes på, tilsier også at det sannsynligvis ikke er fare for at kunder vil forveksle Angel importert av Starco, med felgene fra Audi. I den forbindelse er det også grunn til å nevne at Angel selges med en kopp hvor det står GMP, og ikke ringene som symboliserer Audi».

Når det gjelder markedsføringen med «Angel»-felger på biler fra Audi, at felgene dukker opp i søkemotorer når det søkes på e-tron, samt emneknaggbruken, mener retten at dette ikke kan sies å være i strid med god forretningsskikk. Retten mener heller ikke at de nevnte omstendighetene sett i sammenheng gir dem den oppfatning at Starco har handlet i strid med markedsføringslovens paragraf 25.

Rettens endelige konklusjon er at Starco frifinnes og at Audi skal betale Starco Norge 1,3 millioner kroner i erstatning samt sakskostnader på 508.860 kroner til Starco. Dommen er ikke rettskraftig.

– Unødvendig sak

Administrerende direktør i Starco Norge, Paul Oord, er fornøyd med dommen, men sier han gjerne skulle ha sluppet hele saken.

– Vi synes egentlig at dette er en sak vi burde vært foruten. Den felgen det er snakk om selges i titusentall i hele Europa, mens vi i Norge ikke selger så mye av den, kanskje noen hundre. Felgen har et eget, godkjent design, og et eget sertifikat, så det er ikke en kopi. Vi sa derfor til motparten at om det er et stort problem, så burde Audi gått der problemet er størst, men det gjorde de ikke, sier administrerende direktør i Starco Norge, Paul Oord, til TV 2.

Han vet at det er fare for anke fra Audis side, men håper det ikke skjer.

– Instansene har gitt oss medhold, så nå håper vi at vi kan legge saken død. Vi mener det er en unødvendig sak.

Går trolig mot anke fra Audi

Jens Herman Ruge er Audis advokat i saken. Han sier at en anke vurderes kraftig fra deres side. De må bestemme seg innen ankefristen i september.

– Det er veldig sannsynlig at det blir en anke, sier han til TV 2.

Ruge sier han og Audi er overrasket over utfallet av dommen og begrunnelsen for den.

– Vi er overrasket over erstatningsutmålingen og mener også at det er gjort feil vurdering av designbeskyttelsen til Audi.