Advarer mot søppel-sommer: – Det er veldig leit

Det finnes klare regler for hvordan man oppfører seg i skogen. Men ikke alle er like flinke til å følge dem.

De aller fleste av oss planlegger en kortreist ferie i eget land i år.

En befolkningsundersøkelse utført av Ipsos på vegne av NHO Reiseliv, viser at syv av ti nordmenn skal feriere i Norge i sommer.

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark. Med rekordhøy interesse for friluftsliv gjennom hele pandemien, øker presset på naturen.

– Det at vi ferdes fritt i naturen, medfører også et ansvar for å ta vare på den, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Dersom du skal ta ferien i telt eller hengekøye, er det visse ting du må huske på.

Nederst i artikkelen finnes seks tips fra Norsk Friluftsliv til hvordan du bør gå frem for å lage sporløs camping.

FORLATT LEIR: Ikke alle er flinke til å rydde opp etter seg. Her en forlatt leir ved Røskestadvannet på Hurum i Asker kommune. Foto: Siri Meland / Norsk Friluftsliv

Stor etterspørsel

XXL Sport og Villmark har merket tur- og overnattingstrenden godt. Sportskjeden har hatt en kraftig oppgang i salget av telt, hengekøyer, soveposer og liggeunderlag.

I fjor økte teltsalget med 48 prosent sammenlignet med året før, og XXL solgte 80.000 hengekøyer bare i Norge.

Kristian Hvaara, kategoridirektør for jakt og friluftsliv i XXL, sier folk bruker naturen mer enn normalt.

ENORM INTERESSE: Kristian Hvaara i XXL merker interessen for friluftsliv. Foto: XXL

– Vi merker at utendørstrenden fortsetter i år, og at det er mange som skal ut på tur også i sommer, sier Hvaara.

Turmat og turutstyr som for eksempel brennere, kokeutstyr og bestikk er andre ting som de ser sterk etterspørsel etter nå om dagen.

– Dette forteller oss at det er mange som har planer om både dagsturer og overnatting ute i naturen, sier han.

VIS HENSYN: Bente Lier i Norsk Friluftsliv minner om viktigheten av sporløs ferdsel for å bevare naturen. Foto: Norsk Friluftsliv

Hvaara forteller videre at kundene verdsetter komfort i større grad. Det gir utslag blant annet i mer romslige soveposer, tykkere liggeunderlag og telt som skiller seg ut med god komfort og takhøyde.

Forsøpling og forlatte leirer

Under pandemien har stadig flere tatt til naturen. Norsk Friluftsliv kjører informasjonskampanjer med sikte på å gjøre forbrukerne mer bevisste på hvordan man tar vare på naturen.

– Det er veldig gledelig at folk søker seg til naturen, og de aller fleste er hensynsfulle. Det å ta vare på naturen og vise hensyn, er en del av vår kulturarv, sier Lier.

Hun poengterer viktigheten av at nye turgåere tilegner seg både kunnskap og kompetanse, da de stadig ser eksempler på forsøpling og forlatte leirer.

– Det er jo veldig leit. Både for naturen og for de som kommer etterpå. Det tar veldig lang tid før ting brytes ned, og det er derfor viktig å etterlate naturen minst like fin som da vi kom, sier hun.

FORSØPLING: Toalettpapir i Oslomarka. Foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv

Lier håper naturen fortsatt vil være et sted der folk finner både psykisk og fysisk glede, og har et klart budskap til de som har planer om teltferie i sommer:

– Vis hensyn, husk sporløs ferdsel og kos deg!