Hei Benny. Jeg tenker på om jeg skal kjøpe meg nyere bil.

Er veldig interessert i Lexus CT 200h. En 2012-modell som kun har gått 95.000 km. det er Ikke så mye for en ni år gammel bil.

De jeg har til nå sett på og prøvekjørt, virker veldig komfortable og veldig luksus-preget med ryggekamera, cruisekontroll, automat og mye mer.

Blir en stor forandring fra en 20 år gammel bil med manuelt gir.

Vet det egentlig er en Prius i et annet karosseri. En bil dere i Broom har omtalt som et godt kjøp.

Da spør jeg, er dette et godt valg? Jeg ønsker å ha denne så lenge som mulig. Toyota hybrid-systemet skal jo være skuddsikkert har jeg hørt og lest. Tror du batteriet vil vare 10 - 5-år til – og stopper bilen om det ryker?

Er en ung kjøper så tenker å ta lån på syv år. Er jo tross alt en «Toyota» så forventer å ha denne i lang tid. Hva tenker du?

Benny svarer:

Heisann! Ja, Lexus CT 200h er ikke noe dumt kjøp. Lexus-kundene er svært fornøyd med bilene sine generelt sett. Lexus har for eksempel vunnet Autoindex sine brukerundersøkelser alle de siste årene.

CT 200h er bygget på samme teknologi som Toyota Prius, men er heldigvis strammet betydelig opp i forhold til Prius og kjøreopplevelsen er en helt annen. Denne bilen har et annet og mer avansert bakhjulsoppheng, stivere fjærer og en mer direkte styring. CT 200h var ment å konkurrere mot biler som Audi A3 og BMW 1-serie. Så her snakker vi god materialkvalitet, finish, støydemping og raust med utstyr, om du ikke velger billigste modellvariant.

Det største ankepunktet mot bilen er nok den trinnløse CVT-girkassen. Den tar bort litt av den sporty kjøreopplevelsen. Ikke alle er like begeistret for designet heller, men jeg synes den er helt okei. Plassen i baksetet og bagasjerommet er heller ikke best i klassen, men holder for de fleste.

Den generelle kvaliteten er, som allerede nevnt, svært god. Men på eldre biler MÅ man uansett ta en litt nøye sjekk før kjøp. Ta gjerne en NAF-test, eller få en tilstandsrapport fra en forhandler, om du ikke er bilkyndig selv. Vi snakker tross alt om en snart 10 år gammel bruktbil.

De billigste bilene får du helt ned mot 100.000 kroner nå. Det uten at de har gått kjempelangt. Dette er nok en modell som passerer litt «under radaren» hos mange bruktbilkjøpere. Bilen er litt glemt. Det betyr at man kan gjøre gode kjøp. Det ligger over 40 eksemplarer ute til salgs nå og jeg vil tro man kan prute noe på prisen her. Selgerne blir neppe rent ned av potensielle kjøpere.

Hybridsystemet har vist seg å fungere veldig godt, så det er lite å bekymre seg over. Men en sjekk av batteriet er uansett ikke dumt. Nei – bilen stopper ikke om dette tar «kvelden».

Det du bør være oppmerksom på er at det er dyre deler til Lexus, de få gangene noe må byttes. Det har også vist seg at drivstofforbruket er en god del høyere enn det som er oppgitt fra fabrikk. Om du får lån i syv år på en såpass gammel bil er jeg litt usikker på, men det finner du fort ut av.

Jeg tenker dette er kult, smart og litt annerledes bilvalg. Det er jo definitivt en liten luksusbil vi har med å gjøre her. Leter du opp en hel og pen bil, i god teknisk stand, som er godt fulgt opp med servicer – så har ditt bilvalg min støtte!

Lykke til som Lexus-eier!

