Bildet gikk verden rundt – nå forteller moren hva som skjedde

Det er 18. mai. Været er godt og plutselig er sjøen full av desperate migranter – de fleste marokkanere – som forsøker å svømme over til grensen til den spanske enklaven Ceuta.

Grensepolitiet blir overveldet av strømmen av mennesker. Det går rykter om at grensen er åpen, og flere og flere afrikanere hiver seg ut i havet i håp om å nå europeisk territorium.

Ventet på en mulighet

En av dem var Naima Bakkali (30). Hun bandt sin fire uker gamle baby, Jawaher, til ryggen, og la på svøm sammen med sine to sønner som kunne svømme selv.

– Jeg hadde forsøkt å komme til Ceuta lenge. Jeg ventet bare på en mulighet. Da jeg hørte grensen var åpen, samlet jeg barna og dro til stranden, sier Naima til den nederlandske TV-kanalen RTL.

I vannet var det kaotisk. Grensepoliti forsøkte å jage migrantene tilbake. Naima begynte å bli tappet for krefter.

– Jeg skjønte at jeg ikke klarte å svømme lenger. Det var så kaldt og jeg var så redd for babyen min. Jeg ropte på hjelp og noen kastet en livbøye, men jeg klarte ikke mer, sier hun.

Reddet

Det var høye bølger, og Naima slåss for livet til seg selv og barnet da grensevakten Juan Francisco Valle nådde dem. Fire uker gamle Jawaher var da helt blek og iskald. Valle visste ikke om hun var i live, men løfter henne opp av havet og bærer henne i land.

Øyeblikket ble fotografert, og gikk verden rundt.

– Plutselig var han der. Jeg er så takknemlig, sier Naima med lille Jawaher i armene.

Mange spør seg hva som gjør at man er villig til å risikere livet til sine barn for å flykte fra hjemlandet sitt. Naima forteller at familien hadde det greit fram til koronapandemien slo til. De bodde i Tetouan i Marokko og pleide å handle billige taxfreevarer i Ceuta, og selge dem i Marokko. Men da grensene stengte falt næringsgrunnlaget sammen.

– Alt har gått galt siden koronaen kom. Vi fant ikke arbeid, vi hadde ingen penger. Jeg vil bare bo et sted hvor vi kan tjene penger, og barna mine kan gå på skole og leve i fred, sier Naima.

Familien har søkt om asyl i Spania, men vet ikke om de får bli.

Rundt 6000 migranter klarte å komme seg over grensen denne dagen. 1000 av dem var barn. Spania sendte militære til Ceuta for å roe ned gemyttene, og de aller fleste migrantene er nå sendt tilbake til Marokko.

Diplomatisk krise

Forholdet mellom Spania og Marokko er fremdeles anstrengt, da migrantene strømmet over grensen etter at marokkanske grensevakter trakk seg tilbake. Tilbaketrekkingen kom som følge av at Spania lot lederen for Polisariofronten for frigjøring av Vest-Sahara, Brahim Ghali, få legebehandling i Madrid.

Polisariofronten kjemper for uavhengighet for Vest-Sahara, som tidligere var spansk koloni fram til 1975, og som Marokko har annektert. Marokko anser Polisario for å være en terrororganisasjon.