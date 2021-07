Mannen som drepte Marianne (25) var frustrert over at hun avsluttet forholdet

Oslo tingrett forlenget i dag fengslingen av rumeneren. Han er siktet for å ha drept Marianne, og for drapsforsøk da han like etter drapshandlingen kjørte i motsatt kjøreretning og kolliderte med et eldre ektepar på E6.

Den siktede mannen og Marianne hadde en kortvarig relasjon i forkant av drapet. De traff hverandre gjennom jobb, opplyser politiet. Der skal de ha opprettet et forhold.

Opplyste selv om drapet

– Da hun ikke ville fortsette det, begikk han en drapshandlingen, sier politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, Børge Enoksen, til TV 2.

Tidligere har politiet opplyst at Marianne ble drept med kniv. Enoksen ønsker ikke å si om de har beslaglagt et drapsvåpen.

Hansen ble funnet drept på Hellerud i Oslo den 8. juni.

Kort tid etter ble den nå drapssiktede 29-åringen etter ulykken på E6. Han sa da at han hadde «gjort noe» mot en kvinne.

Politiet oppsøkte Hansens leilighet, der de fant henne drept. Det var ingen andre tilstede under drapshandlingen.

Sannsynligvis opp for retten før jul

29-åringen har erkjent straffskyld. Det er gjennomført en primærpsykiatrisk undersøkelsen av ham, og de sakkyndige har konkludert med at han var tilregnelig på handlingstidspunktet, og politiet kommer derfor ikke til å foreslå en full rettspsykiatrisk undersøkelse.

Saken er snart ferdig etterforsket, og politiet tar sikte på å få saken opp for retten før jul.

Hansen hadde nylig flyttet inn i leiligheten på Hellerud, etter at en slektning av henne hadde bodd der i flere år. Naboene kjente derfor ikke Hansen så godt.

Hansen er opprinnelig fra Telemark, men flyttet etter hvert til Oslo. Ifølge hennes Facebook-profil var hun ansatt hos Trafikkjentene AS siden 2018.