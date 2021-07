Åpner fremme uten samtaler med tillitsvalgte: – Skulle trodd de aldri har tatt buss før!

Gjennom pandemien har busspassasjerer vent seg til å entre bussene gjennom dørene i midten eller bak.

Men nå endrer det seg.

Kollektivselskapet Ruter har denne uken startet prosessen med å åpne de fremste dørene på bussene i Oslo og omegn.

Det reagerer bussjåførenes fagforeninger på.

Uforståelig

Klubbleder i Bussarbeiderklubben, Marit Sauge, mener avgjørelsen kommer altfor tidlig, og at Ruter herjer med sine ansatte.

– Jeg oppfatter dette som veldig arrogant fra Ruter sin side. Ikke alle sjåførene er vaksinerte enda. De tar en stor risiko på våre vegne, og bryr seg null om hva vi som kjører mener, sier hun.

REAGERER: – Man skulle trodd ledelsen aldri hadde tatt en buss før, sier klubbleder Marit Sauge. Foto: Nico Sollie / TV 2

Sauge mener det er naivt av Ruter å tro at åpningen ikke vil gå utover sjåførene.

For å skjerme sjåførene vil Ruter bruke merking i form av en gul og sort teip på bakken for å markere at man ikke skal stå nær sjåføren.

Det skal også være plakater som informerer om at det ikke er mulig å sitte på radene nærmest bussjåføren. Det holder ikke, mener Sauge.

– Man skulle trodd ledelsen aldri hadde tatt en buss før! I de fulleste bussene kommer folk nok en gang til å stå helt framme ved sjåførene. Det gir mye mer mening å åpne de fremste setene, men la framdøren være stengt.

– Har gitt assistanse hele tiden

Kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun, sier det er flere årsaker til at de nå mener det er riktig å åpne dørene foran på bussen.

– Det blir blant annet lettere for passasjerer å kommunisere med fører, og lettere for fører å gi assistanse til eldre og folk med funksjonsnedsettelser, sier Bruun.

Hovedtillitsvalgt i busselskapet Unibus, Per Petterson, fra Yrkestrafikkforbundet, reagerer på argumentene til Ruter.

– Bussjåførene har jo gitt assistanse gjennom hele pandemien. Når det er passasjerer som trenger hjelp, så går jo selvfølgelig sjåførene og hjelper de, sier Petterson.

Avgjørelsen om å åpne de fremste dørene ble ifølge Petterson tatt uten at fagforeningen ble involvert.

BLE IRRITERT: Per Petterson, hovedtillitsvalgt i Unibus for Yrkestrafikkforbundet, reagerer på at de ikke ble involvert i avgjørelsen om å åpne de fremste dørene.. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Vi trodde vi ble invitert på et møte i juni hvor vi skulle diskutere mulighetene for gjenåpning av fordørene. Men så viste det seg at den avgjørelsen var allerede tatt. Det reagerte vi kraftig på.

Petterson skulle helst sett at åpningen ble ventet med til etter sommeren.

– Spesielt sjåførene som kjører om kvelden er bekymret nå. Det er mange sjåfører som ikke er vaksinert enda. Hvis vi venter noen måneder kan vi se effekten av delta-varianten, og flere er vaksinerte.

– Trygt

Brun forteller at avgjørelsen om å åpne framdørene er tatt i samråd med NHO transport og hovedverneombud.

Hovedverneombud i Unibus, Dag Arne Trannum, sier at for han var rådene fra FHI den viktigste årsaken til at han sa ja til å åpne dørene.

– Men hvorfor snakket du ikke med de tillitsvalgte fra fagforeningene før du sa ja til dette?

– Jeg tenker at mine følelser og tanker ikke er det viktige oppi dette. Dette er et HMS-spørsmål, og da var rådene for FHI det viktigste, sier Trannum.

Ruter vil åpne den forreste døren på alle bussene, men sjåførene og de tillitsvalgte vil vente til alle sjåførene er vaksinert for å unngå smittefare Foto: Nico Sollie / TV 2

Det er Kollektivtrafikkforening som har hatt dialog med FHI på vegne av kollektivselskapene.

FHI har skrevet til Kollektivtrafikkforeningen 11. juni at de på trinn 3 regner med at det «som hovedregel ikke er behov for å sperre dører eller seterader for å redusere smitterisiko», men også at «i områder med sterkere tiltak enn de nasjonale kan vurderingene være en annen.»

I Oslo er det lokale regler om at munnbind er påbudt på kollektivreiser når det ikke er mulig å holde én meter avstand.

FHI sitt ansvar

Bruun viser til at det ikke står noe punkt om å stenge den fremste døren i veilederen for smittevern.

VISER TIL FHI: Kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun, viser til at FHI ikke anbefaler å holde de fremste dørene stengt. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Kan dere forsikre bussjåførene om at det er trygt å åpne dørene foran?

– Det er FHI sin oppgave å sikre smittevern og kunne si til førerne at det er trygt å åpne foran.

– Er det ikke Ruter sitt ansvar?

– Det er FHI sitt ansvar at det utvikles gode smittevernregler, så følger vi opp det FHI til enhver tid kommer med.

– Men er det trygt å åpne foran?

– Basert på den informasjonen som vi til nå har fått fra FHI så har vi konkludert med at det er trygt å åpne foran.

Tapt 2 milliarder

Bruun sier det ikke bare er viktig å åpne for å få til bedre kommunikasjon mellom sjåfør og passasjer som trenger assistanse.

– Det handler også om å sikre billettering og validering av billett.

– Er det mange som kjøper billett på bussen?

– De fleste har kjøpt billett på mobilen sin på forhånd, men du skal vise billetten din til sjåføren, sier Bruun, og viser til distriktslinjene i Viken hvor dette er vanlig.

Ruter har tapt 2 milliarder kroner i billettinntekter under pandemiperioden, som de har fått kompensert.

– Men vi har også et ansvar for å få inn inntekter slik at vi kan opprettholde kollektivtilbudet vårt.

– Hvor mye av det tapet skyldes at folk ikke har hatt anledning til å kjøpe billett foran i bussen?

– Jeg har ikke eksakte tall på det. Det er klart at mye av årsaken til tapet er at vi har hatt færre passasjerer, men nå som samfunnet åpner opp igjen er det viktig at vi sikrer muligheten til å betale foran, og samtidig sikrer godt smittevern, sier Bruun.