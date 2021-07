Guldvog: Tror koronasertifikatet snart kan skrotes for bruk i Norge

Kommer det en ny pandemi, hva er han mest fornøyd med og blir det mulig å reise rundt i verden snart?

Dette er blant spørsmålene publikum lurte på da helsedirektør Bjørn Guldvog gjestet TV 2s videochat onsdag. Her får du svarene.

– Kommer Norge til å bli stengt ned igjen?

– Det tror jeg ikke. Da må det skje veldig mye. Da må vi få en ny pandemi. Det kan være at kommuner eller bygganlegg må stenge ned for å få kontroll over smitte, men landet som helhet håper jeg og tror jeg vi er ferdig med å stenge ned, sier helsedirektøren til TV 2.

– Hvor lenge tror du koronasertifikatet vil være i bruk i EU?

– Det vet jeg ikke med sikkerhet. Jeg vil tro at det vil være i bruk for reiser mellom land lengre enn internt i Norge, sier Guldvog og fortsetter:

– Internt i landet tror jeg det er spørsmål om noen måneder, kanskje to måneder, til vi ikke kommer til å bruke det, sier han.

Helsedirektøren tror sertifikatet vil bli skrotet samtidig som man går over til «normal hverdag med økt beredskap» i september.

Fram til nå har koronasertifikatet blitt brukt på blant annet fotballkamper.

Dette må vi være forberedt på ved neste pandemi

– Når det gjelder reiser mellom land, tror jeg koronasertifikatet kommer til å vare mye lenger, rett og slett fordi det vil være behov ved internasjonale reiser. Kanskje vil det være mindre behov for sertifikatet i Europa i 2022, men internasjonalt i lang tid, sier Guldvog.

Hvor lenge man må bruke koronasertifikat internasjonalt er uvisst.

– Det er opp til verdenssamfunnet hvor raskt man kan vaksinere folk i verden, men sånn som det ser ut i dag, kan det ta flere år, sier han.

– Så de som har tenkt å reise rundt i verden. Det kan ta en god stund til man kan gjøre det?

– Det kan være mulig hvis man har koronasertifikat. Det vil jeg anta at blir resultatet i løpet av noen måneder, sier Guldvog og sier at det er opp til hvert enkelt land å bestemme innreiseregler.

Ny pandemi?

– Vil det komme en ny pandemi ala korona de neste 10-15 årene?

– Det er vanskelig å svare på. Vi må være forberedt på at det kan oppstå nye pandemier. Jeg håper at verden er bedre forberedt og kan hindre at vi får en pandemi ved å slå ned virus raskere lokalt, sier Guldvog.

– Snakker vi 100 år eller 10 år?

– Det vet vi ikke. Det som har vært vanlig, er hvis man ser tilbake i tid, er at vi har hatt tre pandemier hvert århundre. En av de har pleid å være store pandemier som har kommet hvert 100 år. Det er litt slående at det er litt mer enn 100 år siden spanskesyken, sier Guldvog og fortsetter:

– Nå er det langt flere mennesker på jorda, det er mye mer reising og mer kontakt mellom dyr og mennesker i husholdningssammenheng, både husdyr og andre nyttedyr, som gjør at risikoen for å få overført virus mellom arter er større enn før, sier han.

Dette sier Guldvog om en tredje vaksinedose

– På den ene siden må vi regne med enda flere pandemier enn før, på en annen side er vi trolig bedre rustet til å håndtere ny smitte slik at vi unngår at det blir pandemier, sier Guldvog videre.

Helsedirektøren sier at selv om covid-19 ble en pandemi, viser han til at både SARS-CoV (Asia) og MERS-CoV (Midtøsten) ble slått ned.

– Så det kan se ut til at vi må ha mindre kontakt med dyr?

– Vi trenger bedre rutiner. I Norge er det ikke dette er problem, men på matmarkedene i Kina og andre asiatiske land lever mange arter tett på hverandre, de står i bur som står i etasjer og er tett på mennesker, sier Guldvog.

Tror meter'n vil forsvinne

– Hvordan er situasjonen i Norge i september?

– Jeg håper at vi er gått først til trinn 4 i august og kanskje også nærme oss det vi har kalt «normal hverdag med økt beredskap», der vi kan oppheve begrensninger om antall personer hjemme og arrangementer, være hjemme når vi er syke og fortsette å teste oss, sier helsedirektøren.

– Vi vet ikke når vi fjerner alle reglene, altså endrer forskriftene, slik at det ikke skal være et krav om at du isolerer deg. Det skjer antakelig i september. Det betyr at når du er syk, for eksempel har influensa, så holder du deg hjemme, ikke fordi det står i loven at du må, sier han videre.

I slutten av juni sa Guldvog til TV 2 at han tror at meteren kommer til å forsvinne i løpet av sommeren, men trinn 4 er utsatt som følge av deltavarianten.

Regelen om en meter avstand til andre tror han nå kommer til å forsvinne i september.

Når vi går over til beredskapshverdagen, kommer vi til å ha en annen tilnærming til viruset.

– Korona vil sannsynligvis være mer som en alminnelig forkjølelse. De som er fullvaksinerte kan bli smittet, men at det blir som en forkjølelse. Viruset kan fremdeles være farlig for de uvaksinerte, spesielt de eldre som ikke har vaksinert seg, sier Guldvog.

For å holde oversikt over viruset, kommer det fortsatt til å være anbefalt å teste seg når man er syk.

Ikke sikkert vi trenger enda en dose

– Når vet vi om vi trenger en tredje dose?

– Effekten av dose nummer 2 er god nok for alle variantene som sirkulerer nå. Det vil ha liten gevinst med enda en dose. Men dette kan variere i grupper i befolkningen, noen kan ha lav respons på disse to dosene. Dermed kan det være at man gjør vurderinger i enkelte befolkningsgrupper, sier Guldvog og fortsetter:

– Når det gjelder befolkningen samlet sett, kan det skje at man får en anbefaling i løpet av vinteren, men det kan være at dette kommer om ett, to eller tre år. Det vet vi ikke enda, sier Guldvog.

– Hva er du mest fornøyd med siden 12. mars 2020?

– Jeg er aller mest fornøyd med befolkningen i Norge, folk flest, som har stilt opp og gjort mye klokt, som gjør at vi har holdt smitten på et lavt nivå, som gjør at vi har hatt få dødsfall relativt sett, sier han.