Chris Brown saksøkt av hushjelpen

En av Chris Browns hushjelper saksøker nå artisten. Det skriver flere utenlandske medier, blant annet TMZ. Kvinnen blir kun omtalt som «Jane Doe», som er navnet amerikanere bruker for å beskrive en anonym kvinne.

Nettstedet har fått tak i rettsdokumentene, og der står det beskrevet at kvinnen som jobbet i huset hans ble angrepet av Browns hund da hun skulle gå ut med søppel. Hendelsen skal ha skjedd i desember.

Blodig

Ifølge kvinnen skal hunden, som er en Kaukasisk ovtcharka med navnet Hades, ha bitt henne og revet av flere biter fra ansiktet og armene hennes, og hun skal ha blitt liggende i en dam av sitt eget blod.

Den anonyme kvinnen forklarer at hun måtte igjennom en omfattende operasjon for å overleve bittene, og at hun har fått permanente skader som følge av hendelsen.

«Jane Does» søster leverte også inn et søksmål på vegne av søsteren sin og forklarer at hunden har som vane å være aggressiv og truende mot mennesker.

Ringte politiet

Brown og teamet hans skal ha vært hjemme da hendelsen skjedde, og ifølge rettsdokumentene er det artisten selv som ringte politiet, men ikke før han fikk vaktene sine til å kjøre hundene bort fra eiendommen.

Det kommer også frem at artisten ikke gikk ut for å hjelpe kvinnen, til tross for høylytte skrik.

Kvinnen forteller at politiet kom og fikk henne inn i en ambulanse. Hun hevder at da myndighetene senere prøvde å komme til bunns i saken, skal Brown ha vært misledende og fortalt politiet at han ikke visste hva som skjedde, eller hvem som tok hundene.

I søksmålet hevder hun at hunden som angrep henne ble avlivet noen uker senere.

Browns team har ikke kommet med noen uttalelse i saken, skriver det amerikanske nettstedet TMZ.