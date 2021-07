Barnedrapene i Lørenskog: Drapstiltalt mor får ankesak

Det opplyser VG.

Tobarnsmoren ble dømt til 21 års fengsel for å ha drept sine to sønner i Lørenskog i fjor sommer.

Den drapstiltalte moren anket dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett og får nå prøvd bevisbedømmelsen rundt hennes tilregnelighet av Eidsivating lagmannsrett.

– Vi anket saken, fordi vi ville prøve tilregnelighetsspørsmålet en gang til, sier kvinnens forsvarer Gunhilm Lærum til TV 2.

Bistandsadvokat for de to guttens far, advokat John Christian Elden, skriver i en melding til TV 2 at det er ingen grunn til å tro at resultatet blir noe annet.

– Det skulle bare mangle i et land med ankerett ut fra at hun fikk lovens strengeste straff, men det er ingen grunn til å tro at resultatet blir noe annet, og vi har merket oss at hverken erstatning eller fradømmelse av arverett er påanket eller skal behandles, skriver Elden.