Erna-krisen fortsetter: Nå vil flere ha Jonas som statsminister

Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er godt fornøyd med resultatet. Både flere tror Ap-lederen blir statsminister, og han er mer ønsket enn sine konkurrenter.

– Det synes jeg er veldig hyggelig. Det er den siste kategorien der da, det med «ønsker» som jeg personlig setter mest pris på, sier Støre til TV 2, og legger til:

– Det er hyggelig å være ønsket, vet du. Men jeg har respekt for de andre kandidatene også, så vi skal gjøre dette på ærlig og redelig vis, og så skal velgerne avgjøre.

På TV 2s ferske statsministermåling for juli passerer han for første gang i valgåret Høyres Erna Solberg når folk blir spurt om hvem de ønsker skal bli statsminister etter valget.

– Jeg tenker det ikke er unaturlig når meningsmålingene for Høyre er såpass lave. Vi tenker at politikken er det viktigste fremover, sier Solberg.

«Alle» tror på Jonas

Snaut tre prosentpoeng skiller nå Solberg og Støre, men Senterpartiets statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum går litt tilbake fra forrige måling og er nå ønsket av 18,2 prosent.

Forskjellen er enda sterkere når Kantar har spurt folk om hvem de tror blir statsminister etter valget. Her er situasjonen blitt snudd fullstendig på hodet:

I november i fjor svarte om lag 60 prosent av de spurte med en mening at de trodde Erna Solberg ville bli gjenvalgt, mens 25 prosent pekte på Støre som mest sannsynlige statsminister etter stortingsvalget.

Blant de spurt som hadde en mening om spørsmålet, tror 63,8 prosent av de spurte at Støre blir landets neste statsminister, mens kun 21,1 prosent har troen på at Solberg får fortsette.

Sushi-skandalen

Særlig fra mars til april har folks tro på Høyre-lederen stupt.

Da var det en sak som dominerte nyhetsbildet, nemlig Solbergs brudd på koronaforskriften da hun arrangerte en sushimiddag for familien i en leilighet på Geilo.

Etter at Senterpartiets landsmøte i begynnelsen av juni utpekte Trygve Slagsvold Vedum som partiets statsministerkandidat, har Vedum fått et oppsving på målingene. Men nå kommer kalddusjen.

Vedum-sjokket avtar

Fra forrige måling 7. juni faller Vedum 2,4 prosentpoeng på spørsmål om hvem folk ønsker. Når de spurte blir bedt om å svare på hvem de tror blir statsminister etter valget, har også Vedum falt markant med 7,4 prosentpoeng.

«All tillit gir ansvar. Det er først og fremst folk som er suverene den 13.september, jeg tar ikke en stemme for gitt. Men valg handler om politikken, og er ikke en popularitetskonkurranse. For meg er det viktigste å få tjenester nær folk i hele Norge, et tilstedeværende politi, få utvikla mer norsk industri og å sikre et lavt avgiftsnivå », skriver Vedum i en tekstmelding til TV 2.