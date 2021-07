Van Aert sjokkerte - vant brutal fjelletappe: – Helt hinsides

Dagen etter at han ble nummer to bak Mark Cavendish i en massespurt viste Wout van Aert hvorfor han regnes som en av verdens aller beste og mest komplette sykkelryttere.

– Det er helt hinsides om han skal komme i kamp og kjempe om etappeseier her.

Det sa TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche da Wout van Aert (26) hentet inn Kenny Elissonde på vei opp til Mont Ventoux på onsdagens knallharde fjelletappe.

– En komplett sykkelrytter

Ikke lenge etter sa belgieren takk og farvel til sin franske utbryterkollega og fortsatte over toppen og ned til målgang i Malaucène i ensom majestet. En enorm triumf for klassikerspesialist Van Aert, som vanligvis gjør seg gjeldene i mer flatt og småkupert terreng.

– Jeg er tom for ord. Det er så dumt å si, men jeg forventet selvsagt ikke å vinne etappen før Tour de France. Men i går trodde jeg på det. Jeg spurte laget om å bli han som skulle i bruddet. Det er en av de mest ikoniske klatringene i Touren, i sykkelsporten. Det er er kanskje min beste seier noensinne, sier Van Aert i et intevju etter seieren.

Fra kommentatorplass var TV 2s Christian Paasche og Mads Kaggestad mektig imponerte over prestasjonen til den belgiske mesteren.

– Han har stor kapasitet. Stor motor. Han er en komplett sykkelrytter, sa Mads Kaggestad.

– Han kan alt. Brostein, klatre, tempo. Han er en av verdens beste sykkelkrossutøvere og har en helt unik teknikk. Smidig og fin i tråkket, men det er særlig kapasiteten og motoren hans som er enorm. Og ikke minst spurting. Han ble nummer to på gårsdagens etappe bak Cavendish!

Opptur for Jumbo-Visma

Seieren er en skikkelig oppreisning for Jumbo-Visma-laget, som mistet forhåndsfavoritt Primoz Roglic etter en førsteuke preget av mengder av velt og uflaks. Robert Gesink er også ute av rittet, og onsdag veltet også Tony Martin ut av Touren.

– Det er selvsagt følelsesladet. Personlig var det vanskelig å komme til Touren på et skikkelig nivå. Den første uken hadde vi mye uflaks med laget. Selv i dag mistet vi Tony Martin. Det er så fint … Om du er motivert og fortsetter å tro på det, så ordner det seg. Jeg er stolt.

At Van Aert er en komplett rytter er årets Tour de France et godt bilde på. Den individuelle tempoetappen endte med fjerdeplass for Van Aert, mens han som nevnt ble nummer to i tirsdagens massespurt bak Cavendish.

Onsdagens etappeseier er hans fjerde i Touren og føyer seg inn i rekken av solide resultater denne sesongen hvor Van Aert har vunnet blant annet Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race og det belgiske mesterskapet. I tillegg har han en tredjeplass fra Milano-Sanremo å vise til.

Vingegaard viste seg frem

Blant sammenlagtfavorittene ble det action da Van Aerts lagkompis Jonas Vingegaard støtet fra Tadej Pogacar like før toppen og distanserte sloveneren i gul trøye. Over toppen hadde Vingegaard over 30 sekunders avstand ned til Pogacar, men i utforkjøringen ned mot mål fikk Pogacar, Rigoberto Uran og Richard Carapaz hentet inn den unge dansken. Kvartetten kom samlet i mål.

Den store taperen blant sammenlagtrytterne var Ben O'Connor, som lå på andreplass før etappen. AG2R Citröen-rytteren måtte slippe tidlig opp Mont Ventoux og falt til femteplass i sammendraget.

Pogacar leder fremdeles Touren med hele fem minutter og 18 sekunder ned til Uran på andreplass. Jonas Vingegaard er nå nummer tre i sammendraget fem minutter og 32 sekunder bak Pogacar.

Heseblesende bruddkamp

Det var store forventninger til hvem som ville havne i dagens brudd, og Julian Alaphilippe skuffet ikke. Franskmannen i VM-trøyen fikk med seg Nairo Quintana inn i dagens første fjerdekategoristigning og fikk etter hvert fortsette i ensom majestet da bruddkompisen ikke klarte å holde følge.

Alene i front jobbet Alaphilippe hardt og fikk etter hvert besøk. Sammen med Pierre Rolland, Daniel Martin og Anthony Perez dannet Alaphilippe bruddet i front av rittet, mens enda en gruppe - denne på tolv ryttere - hadde slitt seg løs fra hovedfeltet. Der satt også Vegard Stake Laengen.

Alaphilippe, som også var først over dagens andre fjerdekategoristigning, måtte gi fra seg initiativet i den påfølgende førstekategoristigningen da Dan Martin tråkket til og sopte med seg mest poeng. Rolland fulgte foran Alaphilippe og Perez.

Så var det duket for første tur opp Mont Ventoux for de ut utbrytergruppene, som samlet seg før man tok fatt på stigningen opp det mytiske fjellet.

Etter en kontrollert start løftet Alaphilippe på rumpa og fikk redusert bruddet fra 16 til sju. Stake Laengen var blant rytterne som ikke maktet å følge etter tempoøkningen.

Bauke Mollema klarte å tette luken opp til sjumannsgruppen i front like før første passering av toppen på Mont Ventoux. Der var Alaphilippe først over foran Perez og Mollema.

Favorittgruppen med sammenlagtleder Tadej Pogacar og Co. rullet over toppen uten de store utskeielsene og avstanden opp til bruddet holdt seg stabilt på i underkant av fem minutter da man tok fatt på Mont Ventoux for andre gang. Perez måtte tidlig si takk for seg i bruddet, og ved inngangen til stigningen rykket Trek-Segafredo-rytter Kenny Elissonde uten at noen klarte å følge ham i starten. Men etter hvert viste Wout Van Aert frem kjempekreftene da han hentet inn franskmannen.

Belgieren slutter aldri å imponere, og viste ny styrke da han parkerte Elissonde med elleve kilometer igjen til toppen. Derfra og inn var det aldri noen tvil. Van Aert holdt unna og vant etappen.

Jonas Vingegaard viste at det er mulig å knekke den så langt overlegne lederen Tadej Pogacar da han rykket i stigningen opp til Mont Ventoux. Pogacar maktet ikke å følge dansken og måtte i stedet slutte seg til Rigoberto Uran og Richard Carapaz da rytterne tippet over toppen. Trioen samarbeidet godt og fikk hentet Vingegaard i utforkjøringen inn mot mål. Manøveren gjorde at Vingegaard kjørte seg opp på tredjeplass i sammendraget bak Pogacar og Rigoberto Uran. Pogacar har fremdeles en solid og komfortabel ledelse på over fem minutter ned til Uran.