Gravide Uzoma (29) ble påkjørt av el-sparkesykkel: – Han kjørte bare videre

Det var i midten av mai at 29-åringen og søsteren hennes skulle rekke 13-trikken fra Øvre Slottsgate. Da de to løper for å rekke trikken, smeller det:

– Rett ved perrongen ser jeg plutselig i sidesynet at det kommer noen i full fart mot meg, men jeg har jo ganske stor mage, så jeg rekker ikke flytte meg unna i tide, sier Uzoma til TV 2.

En mann på elsparkesykkel krasjer rett i 29-åringen, som blir kastet noen meter bortover.

– Jeg klarte heldigvis å holde meg på beina. Jeg holdt hånda på magen i det det skjedde for å skjerme babyen, så jeg fikk et blåmerke på armen.

Mannen på elsparkesykkelen falt derimot i bakken. Etterpå reiste han seg og kjørte bare videre, forteller Ifejilika.

PREGET: Uzoma har termin i slutten av juli. 29-åringen sier hun er preget av ulykken og at hun ikke vil benytte seg av elsparkesykkel i fremtiden som følge av hendelsen.

Ble henlagt

– Jeg måtte legges inn på Rikshospitalet en natt for å sjekke hvordan det gikk med barnet. Heldigvis hadde alt gått bra der også.

I etterkant la Uzoma ut en post på Instagram om hendelsen. Hun anmeldte også saken til politiet. Ulykken ble fanget opp på overvåkningskamera, men saken ble henlagt.

TV 2 har fått tilsend brevet med begrunnelsen for henleggelsen.

– Forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen, skriver Jørgen Brodal, påtaleansvarlig jurist i Oslo politidistrikt.

– Hårreisende oppførsel

Mannen som kjørte ned Uzoma skal ha brukt en elsparkesykkel fra Voi, ifølge 29-åringen. Talsperson for selskapet, Øystein Sundelin, sier han er forferdet over å høre om ulykken.

– Her har vi å gjøre med en kriminell person, som bare kjører videre etter hendelsen. Det er hårreisende oppførsel.

En spørreundersøkelse gjort av Tryg Forsikring og Trygg Trafikk viser at sju av ti spurte i Oslo ønsker forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau.

STENGER IKKE: Øystein Sundelin, talsperson for Voi, mener brukerkontroll gjennom teknologi er en bedre løsning enn å stenge nattetilbudet av elsparkesykkler.

– Bør det bli et forbud mot å kjøre på fortau?

– Gjennom teknologi på sikt, kan vi gjøre det slik at farten blir automatisk lavere når man kjører på fortau, sier Sundelin i Voi.



Han vil ikke gi et klart ja eller nei på et forbud.

– Mange er avhengige av det

Tier, som også har sparkesykler i Oslo, vil ikke stenge sine sparkesykler for kjøring på nattestid.

– Det er viktig å huske på at de aller, aller fleste bruker våre kjøretøy på en ansvarlig måte. Vi får også mange tilbakemeldinger fra våre brukere, spesielt unge kvinner, om at de er avhengig av å kunne ta en elsparkesykkel hjem fra nattskift, sier Julia Sandstø, pressesjef i Tier, til TV 2.

Hun sier samtidig at en promillegrense ville gjort mye.

– Vi har nylig inngått et samarbeid med Oslo Taxi for å få bukt med promillekjøring. Du kan enkelt bestille en taxi gjennom vår app i helgene. Vi jobber også med andre tiltak, slik som å senke farten på nattestid. Vi tror samtidig at en promillegrense vil være alfa og omega for å redusere ulykkene i Oslo.

– Krevende med fortaus-forbud

Når det gjelder forbud mot kjøring på fortau sier Sandstø at det vil bli vanskelig i praksis, og at det ikke vil få den effekten man ønsker.

– Det vil være svært krevende å gjennomføre teknologisk, og omfattende å håndheve i praksis. Et slikt type forbud vil ikke ha den effekten man ønsker, men det vil ha omfattende konsekvenser som begrenser mobiliteten, særlig i byene.

Hun peker også på miljøperspektivet som ligger i det å velge sparkesykkel fremfor bil.

– Elsparkesyklene er et miljøvennlig alternativ, som gjør at mange lar bilen stå, det vil være et stort tilbakeskritt om man skal gjøre det vanskeligere å velge miljøvennlig.

Ber om promillegrense

Tirsdag holdt skadelegevakten i Oslo en pressekonferanse der de ba kommunen eller selskapene som driver kommersiell utleie innstendig om å stenge sparkesyklene på natten. Årsaken er at de har sett en eksplosiv økning i skader forårsaket av kjøring på nattestid. I etterkant har flere aktører valgt å gjøre dette.

Voi går for løsningen med å senke topphastigheten på elsparkesyklene i helgene i Oslo, slik som i Bergen. I tillegg vil det bli innført strengere promillekontroll, hvor brukere må klare en reaksjonstest på mobilen før de låser opp sparkesykkelen.

– Kan ikke denne testen bli tatt av venner eller andre?

– Vi vil aller helst ha en promillegrense, mer promillekontroll og reelle bøter for de som kjører påvirket. Dette er vårt svar på problemet til politikerne kommer med en promillegrense, sier Sundelin.

Usikkert rundt lovforslag

Den siste tiden har det vært et ønske om å klassifisere elsparkesykkel som motorisert kjøretøy. Det vil bety større konsekvenser for fyllekjøring og bruk på fortau.

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF), sier til TV 2 at regjeringen jobber med et forslag om en promillegrense.

– Det er skremmende å se de siste tallene for elsparkesykkel-ulykker. Det viser at de tiltakene vi har nå, ikke fungerer.

Hun kan derimot ikke si noe om når en lovordning kommer på plass eller om en omklassifisering vil bli gjort.