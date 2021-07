Storklubber vil ha Thorsbys danske lagkompis: – Jeg syns han bør ta det

Etter den tragiske åpningskampen mot Finland da Christian Eriksen fikk hjertestans, så har danskene imponert og spilt seg til semifinale i EM for første gang siden de vant mesterskapet i 1992.

21 år gamle Mikkel Damsgaard har vært en viktig del av danskenes EM-reise. Han har vært en sentral brikke i angrepsspillet, og har levert ett mål og én assist.

– Det er utrolig gøy at han får det så bra til og får vist hele verden hva han kan. Han har en stor fremtid foran seg, sier Morten Thorsby til TV 2.

Til daglig spiller Damsgaard i den italienske Serie A-klubben Sampdoria sammen med Thorsby, som er landslagsspiller for Norge.

Men at Damsgaard blir værende er ikke sikkert. For ifølge flere internasjonale medier er storklubber som Liverpool, Barcelona, Leicester og Tottenham interesserte i supertalentet.

– Jeg håper at han blir, selvfølgelig. Han har vært viktig for oss i år, men jeg tenker samtidig at jeg vil det beste for Mikkel. Jeg syns han bør ta det hvis han får en god mulighet, sier Thorsby.

– Kan være bra for ham å bli

I Damsgaards første sesong i Serie A leverte han to mål og fire assist på 18 kamper fra start, og 17 innhopp.

Thorsby er helt sikker på at dansken har en stor fremtid, men er ikke like sikker på om det er rett å dra til en storklubb allerede nå.

– Mikkel har vært utrolig god for oss i år. Det vi har sett at han har gjort i EM, har vi også sett ham gjøre for oss i Serie A. Han har selvfølgelig mye han må bli bedre på, men han er en kjempespennende spiller, forklarer Thorsby.

Den norske landslagsspilleren har nærmest vært en fast del av Sampdorias midtbane siden han ankom klubben i 2019. Han forstår at Damsgaard kan bli fristet til å gå til en storklubb.

– Mikkel har alle muligheter til å gå til en stor klubb. Så er det et spørsmål om timing. Kanskje det er bra for ham å være ett år til i Sampdoria hvor han kan spille fast og fortsette utviklingen. Men kommer det en storklubb på banen, så er det vanskelig å ikke si ja til det, sier Thorsby.

Skandinavisk fest

Thorsby forteller at han og Damsgaard er gode venner utenfor banen. Han beskriver ham som en rolig og fin type.

– Du hadde nok ikke lagt merke til at han var fotballspiller utenfor banen. Han er veldig nedpå og jordnær, og når han kommer på banen er han helt utrolig, forteller Thorsby.

De to utgjør en skandinavisk kvartett i Sampdoria sammen med norske Kristoffer Askildsen og svenske Albin Ekdal. Og ifølge Thorsby er det kjekt å være skandinaver i Genoa.

– Vi prøver å ha litt skandinaviske middager og samle alle. Vi er sammen regelmessig og er venner, så det er hyggelig å ha litt folk som vi kan snakke norsk, dansk og svensk med, smiler Thorsby.

LAGKOMPISER: Morten Thorsby (t.v) kriger på midtbanen med svenske Albin Ekdal (t.h). Her mot Juventus-spiller Cristiano Ronaldo i september 2020. Foto: Massimo Pinca

Damsgaard er den eneste gjenværende spilleren i EM fra den nordiske kvartetten. Ekdal og Sverige måtte se tapt mot Ukraina i åttedelsfinalen.

Onsdag kveld skal Danmark spille semifinale i EM mot England på Wembley.

– Det var en forferdelig hendelse med Eriksen, men du ser at guttene virkelig har brukt det som en motivasjonsfaktor. Den lagmoralen og den mentaliteten de har vist er sinnssykt imponerende, så det har vært utrolig gøy å følge med på, sier Thorsby som spent skal følge semifinalen.