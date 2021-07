Her har de hentet inn folk på gata for å få brukt vaksinedoser

Norge er på full fart inn i fellesferien, med alt det innebærer av fritid og reising.

Selv om korona-pandemien gjør at mange velger å feriere innenlands, er lederne for vaksinasjonsprogrammet i flere byer likevel bekymret for at folk lar være å bestille vaksinetime i fellesferien.

– Vi har fortsatt noe ledighet i uke 28, og ledige vaksinedoser i uke 29. Volumet endrer seg likevel fra dag til dag, og vi håper bergenserne vil være flinke til å registrere seg for vaksinetime selv om det er fellesferie, sier leder for vaksineprogrammet i Bergen, Elisabeth Engelsen til TV 2.

Etter en vår der de inviterte har gått mann av huse for å møte opp til vaksinetime på både lengre og kort varsel, ser hun nå at timereservasjonene tikker inn noe tregere enn før.

– Vi har en liten bekymring i at noen sitter og venter. Jeg har en liten tanke om at noen som får meldingen tenker at de skal på ferie - om enn i Norge - og at de venter til de kommer tilbake.

Elisabeth Engelsen leder hele vaksinasjonsprogrammet i Bergen kommune, og sier hun er veldig spent på om folk prioriterer vaksine i sommer. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Vurderer alternative løsninger

– Hvor alvorlig er det hvis mange velger å vente til etter fellesferien?

– Vi ønsker at flest mulig skal ha fått dose én når vi starter opp med dose to, men vi kommer uansett til å se etter løsninger for å få brukt opp vaksinedosene våre.

I Bergen vurderer man nå å lage en drop in-løsning for å sikre at såkalte «våte doser» som er åpnet og ikke kan lagres lenge blir brukt.

I enkelte ekstreme tilfeller har man til og med hanket inn folk fra gata for å slippe å måtte kaste doser.

– Men det er ikke dette som er strategien vår. Vi ønsker å ha kontroll, og jobber med å finne en styrt løsning, sier Engelsen.

Hver fredag kommer tallene på antall doser som FHI tildeler kommunen. Disse danner grunnlag for hvor mange vaksinetimer de kan opprette, og Engelsen sier disse møtene er spesielt spennende nå når vi går inn i fellesferien.

Bergenshallen har god kapasitet, men hvis mange venter til etter fellesferien vil man trenge all den plassen man har. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Stavanger: – Får etterslep på vaksiner

Også i Stavanger er man bekymret for at folk skal prioritere ferie foran vaksinetime.

– Vi sitter hver dag og ser på hvor mange som booker time, og vi ser at det er en del ledig fra 15. juli. Bekymringen er at dette er midt i selve fellesferien. Vi håper at flere melder seg opp til time, sier leder for vaksinasjonsprogrammet i Stavanger, Marianne Amdal.

I forrige uke opplyste FHI om at man forventer at deltavarianten vil dominere i Norge om få uker.

– Er det slik at man ønsker å vaksinere flest mulig før deltavarianten kommer for fullt?

– Vi ønsker å bli fortest mulig ferdig med vaksineringen, men det er ikke krise om det blir litt utsettelser. Dette blir jo uansett gjort etter ferien, men da får vi et etterslep på vaksiner. Vi er bemannet til å vaksinere nå, og hvis vi må ta dette igjen senere så ødelegger dette litt for logitstikken, sier Amdal.

I Bergen sier Engelsen at det ikke er deltavarianten sitt inntog som er største motivasjon til å få vaksinert folk.

– Det er ikke det som er hovedfokuset, nei. Det er klart at deltavarianten har en betydning, men først og fremst er vi opptatt av å følge vaksineprogrammet. Vi har dosene, vi har kapasiteten, men vi mangler kanskje den armen etter hvert, sier Engelsen.

Leder for vaksineringen i Stavanger, Marianne Amdal, sier de også er bekymret for om folk møter til vaksinetime i fellesferien. Foto: Stavanger kommune

Litt mindre bekymret

Fellesferien er like mye på vei også nordover i landet. I Trondheim sier vaksineleder Helge Garåsen at også de ser en viss treghet i bestillingene av vaksinetimer.

– Sannsynligvis er det en del som er bortreist, sier Garåsen.

Han er likevel ikke like bekymret for at folk velger å vente til etter ferien.

– Dette blir mer en logistikkutfordring for vår del. Om vaksineringen blir en uke eller to forsinket har ikke en voldsom praktisk betydning.

Tromsø med spesiell løsning

Da regjeringen i vår vedtok å omfordele vaksiner og prioritere Oslo, satt vaksineledelsen i Tromsø seg ned og finregnet på hvordan de kunne vaksinere mest mulig effektivt gjennom sommeren.

Som følge av dette, innførte byen en løsning som ifølge vaksineleder Trond Brattland gjorde at sommerens vaksinetimer er booket for lengst. Nå ligger spenning i om folk faktisk møter opp når kalenderen viser juli.

– Til syvende og sist ønsker man å vaksinere hele befolkningen, så vi vil ikke nekte folk å få time hvis de må komme senere. Akkurat nå har vi bookinger som viser at vi kommer til å bruke alle dosene vi har fått frem til uke 31, sier Brattland.

Han sier at så lenge de får brukt vaksinedosene Tromsø har fått tildelt, så er alt ok. Det viktigste blir å sikre at man alltid har nok folk som kan motta vaksine.

I Oslo er vaksinesituasjonen god når fellesferien tar til. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Oslo: Bekymret for én gruppe

I hovedstaden har vaksinasjonen kommet såpass langt at man ikke er bekymret for fellesferien.

– Nei, primært så kommer folk på timene sine her. Vi regner med å ha tilbudt alle en vaksine inn 25. juli, så det er kort tid igjen, sier leder av vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

I Oslo har cirka 74 prosent av befolkningen fått minst én dose. I gruppen med de over 65 år og risikogruppe over 18 år, har 92 prosent fått minst én dose.

Selv om vaksinasjonsdekningen i hovedstaden er god, er det likevel noen potensielle skjær i sjøen.

– Vi er litt bekymret for de i gruppen 25-39, da vi har noen utfordringer med å komme i kontakt med dem. Dette er mest uheldig for den enkelte innbygger, ettersom det er nå vi vaksinerer i stort monn, sier Lindboe og legger til:

– Om de takker ja til vaksine først til høsten, så vet vi ikke hvor mange vaksiner vi får da. Dermed kan de potensielt måtte vente uhensiktsmessig lenge på vaksinen. Vårt råd er fortsatt å registre seg på kommunen sine sider, og om du er over 18 år og ikke hørt noe innen 25/7 så ber vi deg kontakte oss.