Kinesiske Xpeng har hatt en forsiktig start i Norge. Siden lanseringen i fjor er det ikke solgt mer enn rundt 300 eksemplarer av crossoveren G3. Samtidig er det kjent at det er en god del usolgte eksemplarer av denne bilen på lager.

Men nå starter Xpeng på mange måter på nytt. Motor Gruppen som fra før importerer blant annet Mitsubishi og Renault til Norge, har tatt over kontrollen, med et nytt importørfirma. Det betyr også en rekke nye forhandlere, spredt rundt om i landet.

Kort tid etter dette ble kjent, lanserer Xpeng nå modell nummer to i vårt marked. Vi snakker den store sedanen P7, her er Norge først ut i Europa.

Designet minner ikke rent lite om Tesla Model S. Størrelsesmessig plasserer P7 seg mellom denne og lillebror Model 3. Bagasjerommet er på 440 liter.

Introduksjonen av Xpeng P7 gjøres på en litt spesiell måte:

Her er Xpeng P7 på bilutstillingen i Shanghai tidligere i år. Foto: NTB Scanpix

Trappetrinnsmodell for rabatt

– Det er mange som har ventet tålmodig på lanseringen av Xpeng P7. Dette er flaggskip-modellen til Xpeng, fullpakket med den nyeste teknologien og det meste av tenkelig utstyr. Den kommer med både firehjulsdrift og bakhjulsdrift. Startprisen vil være på 440.000,-. Som en ekstra sommeroverraskelse slår Xpeng til med å gi de som er raskest en ekstra rabatt, sier Rune Hofflund Gjerstad, daglig leder hos den nye importøren XBI Norge AS.

Innskuddet for å reservere bilen er på 1.000 kroner og rabatten er satt etter en «trappetrinnsmodell». De som reserverer og betaler inn innskudd før 31. juli, får 10.000 kroner i rabatt. De som reserverer i august og september vil få en trinnvis lavere rabatt, henholdsvis 7.000 og 5.000 kroner. Xpeng lover også en hyggelig overraskelse til de 100 første som kjøper bilen.

Sa noen Tesla Model S? Det er vel ikke heeelt utenkelig at den har vært en betydelig inspirasjon da Xpeng P7 ble designet.

Rekkevidde og taklast på P7

P7 planlegges å være tilgjengelig for prøvekjøring i midten av september. De som har forhåndsreservert vil bli prioritert først på både prøvekjøring og levering. Det forventes at de første bilene blir å se på norske veier i løpet av fjerde kvartal.

Modellen med bakhjulsdrift har en estimert rekkevidde på 530 kilometer, etter den nye og offisielle WLTP-målemetoden, mens versjonen med firehjulsdrift er estimert til 470 kilometer.

Bilen kommer også med CCS-tilkobling for raskere lading. P7 med firehjulsdrift akselerer fra 0-100 på 4,5 sekunder, mens modellen med bakhjulsdrift bruker 6,9 sekunder på samme øvelse. P7 er for øvrig klargjort for takstativ med en taklast på 50 kilo.

Du ser kanskje hva denne bilen ligner veldig på...

Xpeng satser tungt på teknologi, ikke overraskende er digitalfaktoren høy innvendig.

Norge er et viktig marked

- Den er klargjort for autonom kjøring med hele 12 ultralydssensorer, fem millimeterbølge-radarer og 14 kameraer rundt bilen og førerassistentsystemet XPILOT 2.5, beskrevet som verdens mest avanserte. Operativsystemet Xmart OS oppdaterer kontinuerlig bilen, basert på erfaringer og innspill fra brukerne. Den vil dermed bli enda smartere og mer selvkjørende etter hvert som infrastruktur, lovgivning og programvare utvikles. I tillegg gir den en solid premiumfølelse gjennom svært behagelige sportsseter, Dynaudio lydanlegg med hele 18 høyttalere, lav veistøy og svært gode kjøreegenskaper, sier Gjerstad, i en pressemelding.

Xpeng understreker at det norske markedet er veldig viktig, både med tanke på utvikling av bilens teknologi og ytelser. Bilene er allerede testet grundig og over tid for å sikre at de mestrer det tøffe, norske klimaet.

