Det startet med at mange pratet i håndholdt telefon mens de kjørte bil. Så utviklet det seg til stadig mer omfattende bruk av mobilen bak rattet, etter hvert som smarttelefonene ble allemannseie.

Straffen for ulovlig mobilbruk lå lenge på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet. Men etter betydelig press fra blant andre politiet og forsikringsbransjen, vedtok regjeringen i fjor en kraftig økning: 5.000 kroner og tre prikker, dette ble innført 1. januar i år.

Det hører med til sjeldenhetene at bøtesatsene øker så mye fra ett år til et annet. Derfor var det også knyttet betydelig spenning til hvordan dette ville slå ut i praksis.

Nedgang på 17 prosent

Nå begynner Utrykningspolitiet (UP) å ha ganske mye erfaring på effekten av dette. De har akkurat publisert halvårstallene for fart, rus, ulovlig mobilbruk og antall drepte i trafikken, på sin Facebook-side.

På mobilbruk ser de nå en nedgang på 17 prosent fra første halvår 2020, til samme periode i år. Det kommer etter at tendensen har vært motsatt i flere år, med økende antall som har blitt tatt for ulovlig mobilbruk.

Hos UP er det likevel en viss nøkternhet å spore, de mener det fortsatt er for tidlig å si at endringen har ført til bedre atferd. Her kan det naturligvis også spille inn at endringen i bøtesatsene kan ha størst effekt i starten, da det var mye fokus rundt dette. Og at det kan gå i glemmeboken hos mange etter hvert som tiden går.

Både politi og forsikringsbransje har lenge advart mot at mobilbruk bak ratttet skaper farlige situasjoner. Fra årsskiftet ble bøtesatsen her nesten tredoblet, det har gitt resultater.

Mindre av den styggeste kjøringen

Også på fartsovertredelser har det vært en stor økning over flere år, tallene hittil i år er derimot tilnærmet på samme nivå som på samme tid i fjor.

Førerkortbeslag grunnet fart har en nedgang på 12 prosent fra 2020, hvor nedstengingen i mars 2020 førte til at fartsnivået på veiene gikk opp som følge av mindre trafikk. Denne tendensen syntes å ha normalisert seg, men antall førerkortbeslag er likevel 18 prosent høyere enn første halvår 2019.

Generelt ser UP en nedgang i de alvorligste fartssakene (førerkortbeslag og saker som gir tre prikker) mens saker som gir to prikker økte med 5 prosejnt og saker uten prikker økte med hele 33 prosent.

Hardt skadde i trafikken

Antall førere anmeldt for ruspåvirket kjøring gikk ned med 15 prosent sammenlignet med samme periode 2020. Her mener UP det er grunn til å anta at noe av nedgangen skyldes at færre har blitt testet. Skjenkestopp og færre sosiale sammenkomster er trolig også en del av forklaringsbildet.

Foreløpige tall viser at 29 personer mistet livet i trafikken i første halvår, mot 46 samme tid i 2020 – altså betydelig lavere enn tidligere år.

– Selv om det var nedgang i antall drepte i fjor, så var utviklingen ikke like god hva angår hardt skadde, kommenterer UP-sjef, Steven Hasseldal. på UPs Facebook-side.

– Vi håper på en nedgang også for denne gruppen i år, men det er for tidlig å si, da det er inntil fire måneders forsinkelse på disse tallene. Vår oppfordring er at du kjører rusfri, overholder fartsgrensene, bruker bilbelte og er en oppmerksom sjåfør, sier Hasseldal.

