Verdens rikeste mann med ellevill rekord

Fiansavisen Bloomberg skriver at formuen til Bezos nå er på rundt 211 milliarder dollar. Dette tilsvarer svimlende 1.832.098.230.000 norske kroner, og er den største formuen noen noensinne har hatt.

Hvis du går i surr i det store tallet, er du ikke alene. Dette er altså rundt 1,8 billioner norske kroner.

På engelsk har tallordene fra billion og oppover en annen betydning enn på norsk. Det vi kaller en milliard på norsk, kalles for eksempel billion på engelsk. Det vi kaller en billion på norsk, kalles trillion på engelsk.

Verdensrekord

Verdens rikeste mann nådde rekorden på 211 milliarder dollar på tirsdag, etter at Amazon-aksjen økte med 4,7 prosent.

Dette gjorde at Bezos formue økte med 8,4 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Millionaires Index.

Ifølge den nevnte indeksen, har de neste navnene på listen over verdens rikeste personer (Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates og Mark Zuckerberg) hatt røde tall i perioden hvor Bezos formue har skutt i været.

Dyr skilsmisse

Bezos klarer å oppnå denne enorme rekorden selv etter det som må ha vært en av verdens dyreste skilsmisser.

Ifølge Washington Post ble MacKenzie Bezos (51) betalt ut for fire prosent av Amazon. Det utgjorde 36 milliarder dollar. Hun ble med det en av verdens rikeste kvinner – faktisk er kun to kvinner rikere enn henne nå.

Han og kona hadde ikke ektepakt, så i prinsippet kunne hun ha stukket av med langt mer. Jeff Bezos var fornøyd med oppgjøret og skrøt av ekskona på Twitter:

– Jeg er så takknemlig for all støtte fra venner og familie, og spesielt MacKenzie. Jeg er takknemlig for hennes godhet i denne prosessen, og jeg ser fram til vårt nye vennskap og som fellesskap som foreldre.

CNN skriver at MacKenzie Bezos, som har fire barn med milliardæren, signerte «the Giving Pledge», som oppmuntrer verdens rikeste mennesker til å gi en stor del av rikdommen sin til veldedige saker, enten mens de lever eller i testamentet.