Nektet å betale korona-bot – nå øker tingretten straffene

To kvinner fikk først 10.000 og 5.000 kroner i bot for festing under korona-krisen, men tok saken til retten. Nå er kvinnene dømt og bøtene er økt, og kvinnene anker saken.

Natt til søndag 15. november i fjor stoppet politiet i Bergen en fest med 15 deltakere.

På dette tidspunktet hadde byrådet i byen ilagt forbud mot private arrangement med mer enn fem deltakere.

Politiet rykket dermed ut til adressen, og bøtela tretten av festdeltakerne. De to resterende personene hadde dratt fra stedet før politiet kom.

Tolv av deltakerne fikk et forelegg på 5000 kroner hver, mens arrangøren av festen fikk 10.000 kroner i bot.

I juni havnet saken i retten, og begge kvinnene sa de ville prøve gyldigheten til korona-boten før de eventuelt betalte.

Øker bøtene - bekrefter anke

Onsdag kom dommen fra Bergen tingrett. Der ble det klart at de to kvinnene dømmes til å betale bøtene for å ha arrangert og deltatt på festen.

Dermed anser retten byrådet sin regel om maks fem personer i hjemmet som gyldig. I tillegg velger Bergen tingrett å øke bøtene til 12.000 og 6.000 kroner.

– At bøtene økes litt er helt udramatisk, men når det gjelder dommen så er dette naturligvis ikke det resultatet vi ønsket. Jeg kommer til å råde mine klienter til å anke, sier kvinnenes forsvarer Didrik Beck Rodarte.

Onsdag ettermiddag bekrefter Rodarte til TV 2 at kvinnene har valgt å anke saken.

– Ja, de tenker at her har tingretten gitt en god del kritikk, men valgt å ikke gi rettslige konsekvenser. Vi er rett og slett uenig i tingrettens konklusjon, og ønsker å prøve saken i lagmannsretten, sier forsvareren.

– De føler at sjansene er bedre for å vinne frem der?

– Ja, de tenker at sjansene er vel så gode i lagmannsretten som i tingretten. Der vil man dessuten få en vurdering fra tre fagdommere, istedenfor en.

Under rettssaken sa kvinnenes forsvarer at byrådet hadde fått overtenning og slurvet da de innførte regelen om maks fem personer i private hjem. Foto: Chris Ronald Hermansen

Forvirret av reglene

Under rettssaken forklarte den ene kvinnen som arrangerte festen at hun syntes korona-reglene var uklare og at det var vanskelig å vite hva som var lov og ikke.

I dommen skrives det at retten ikke tar hensyn til dette.

«Retten legger til grunn at begge skjønte eller burde ha forstått at det ikke var anledning til å arrangere eller delta på fest med flere enn fem personer. Retten legger til grunn at de to tiltalte var på festen og at i utgangspunktet er både de objektive og subjektive vilkår for straff oppfylt. »

«Hadde legitimt formål»

Selve stridsspørsmålet i saken er hvorvidt smittevernsforskriften om maks fem personer i private hjem var gyldig eller ikke.

Under rettssaken ble en rekke kommunetopper kalt inn på teppet for å redegjøre for prosessen som ledet opp til vedtaket. Kvinnenes forsvarer sa følgende om forskriften:

– Denne saken handler om et byråd som har fått overtenning og slurvet.

Både helsebyråd Beate Husa, påtaleleder Gunnar Fløystad og tidligere kommunedirektør Robert Rastad erkjente at prosessen med å innføre femperson-regelen gikk i raskeste laget.

Retten mener likevel at forskriften er gyldig.

«Retten finner det klart at forbudet mot private sammenkomster med mer enn fem personer hadde et legitimt formål, nemlig forhindre smitte av covid-19 med de negative konsekvenser smitten har for enkeltpersoner og samfunnet.»

Helsebyråd Beate Husa (f.v), byrådsleder Roger Valhammer, og tidligere smittevernoverlege Karina Koller Løland under en pressekonferanse med Bergen kommune om koronasituasjonen. Foto: Marit Hommedal

Slik ble regelen til

I november i fjor var det en prekær smittesituasjon med opptil 268 nye smittede per hundre tusen innbyggere i Bergen.

Under rettssaken fortalte kommunetoppene om et enormt press for å få kontroll på smittesituasjonen.

Særlig ett møte med helseminister Bent Høie og de omliggende kommunene var sentralt.

– I det møtet kom Høie tydelig inn på særlig sykehuskapasiteten. Han sa at hvis vi ikke tok strenge grep, underforstått strengere grep enn Bergen allerede hadde gjort, så vil sykehuskapasiteten være sprengt innen nyttår, sa Husa.

Innført kjappere enn ønskelig

Helsebyråden uttrykte flere ganger at byrådet og den politiske ledelsen hadde flere diskusjoner og skriftlige redegjørelser rundt innstrammingene av smittevernforskriften.

Husa sa at en prekær og raskt utviklende smittesituasjon gjorde at de måtte handle ekstra raskt. Hun mener at byrådet har handlet i tråd med loven, men erkjenner at innstrammingene ble innført kjappere enn ønskelig.

– Vi ser at saken ideelt sett skulle vært lengre og grundigere, men jeg peker igjen på at vi var i en veldig kritisk fase. Jeg mener smittetallene understreker dette, sier Husa.

Årsaken til at man valgte å stramme inn på antall besøkende i private hjem, var at dette pekte seg ut som den største smittearenaen.

Daværende medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen (f.v.), legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen, daværende kommunaldirektør Robert Rastad og helsebyråd Beate Husa under en pressekonferanse 2. mars, 2020. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Forsvareren: – Dette poenget har retten hoppet bukk over

Kvinnenes forsvarer Didrik Beck Rodarte sier til TV 2 at han mener retten har sett bort fra noen viktige poenger som kunne tippet resultatet i deres favør.

– Daværende medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen hadde rådet byrådet om regelen basert på at han hadde telt smitteutbrudd som skjedde i private sammenkomster. Han hadde derimot ikke telt hvor store disse sammenkomstene var, om det var med fem, ti eller tyve personer, sier Rodarte.

Han vektlegger Løland sine uttalelser i retten om at hun faktisk hadde telt antall personer tilstede i de ulike sammenkomstene, og ikke funnet økt risiko for utbrudd.

– Hun presenterte informasjonen, men ble avfeid av byrådet. I retten sa hun at dette tiltaket ikke var relevant og ikke ville ha noen effekt, men dette poenget har retten hoppet bukk over, sier Rodarte.

Han mener dette er en av grunnene til at det fins grunnlag for en anke. Forsvareren mener i tillegg dette er en prinsipielt viktig sak som kan få følger for andre kommuner som vurderer å innføre inngripende tiltak.