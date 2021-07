Dødstallene stiger etter bygningskollapsen – 36 døde

Etter at bygget i Miami ble jevnet med jorden søndag, har dødstallene fortsatt å stige. Brannmannskapene finner foreløpig ingen tegn til liv.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Det pågår fremdeles en leteaksjon etter de personene som er savnet etter at en bygning kollapset i Miami, Florida den 24. juni.

Søndag ble bygget jevnet med jorda, i håp om å finne savnede i livet, men dødstallet fortsetter å stige.

Onsdag er det bekreftet 36 døde, ifølge nyhetsbyrået.

Letemannskaper uttalte tirsdag at de ikke har oppdaget noen tegn til liv.

Været skaper utfordringer

Orkanen Elsa har gjort det mer utfordrende å lete i ruinene, med mye vind og regn i området. De leter etter mennesker på den 13. dagen.

Elsa truet med å hindre søksarbeidet, da mye lyn og sterk vind stoppet opp arbeidet i to timer tirsdag.

– Aktivt søk og redning fortsatte gjennom natten. Mannskapene har søkt under ekstremt ugunstige og utfordrende forhold, sa Miami-Dade ordfører Daniella Levine Cava under en pressekonferanse.

En video som er utgitt av Miami-Dade County viser mannskaper som sleper økser og motorsager gjennom hauger av betong. Andre graver med hendene

De leter gjennom åpne rom, der de håper å finne overlevende nesten to uker etter katastrofen.

– Vi søker aktivt, og så aggressivt som vi kan, sa brannsjef Alan Cominsky på en pressekonferanse.

Han ser imidlertid ikke veldig positivt på situasjonen.

– Dessverre ser vi ikke så mye positivt. De viktigste stedene vi leter er tomrom og oppholdsrom, men vi ser ikke mye av det, sier han.

Må forberede seg

Mens redningsmannskaper fremdeles kaller innsatsen for en søk- og redningsaksjon, sa Miami-Dade ordfører Daniella Levine Cava at familier til de som fortsatt savner noen bør forberede seg på nyheten om et «tragisk tap».

President Joe Biden besøkte området sist uke, og ringte tirsdag for å tilby sin fortsatte støtte, forteller ordføreren.

– Jeg tror alle vil være klare når det er på tide å gå videre til neste fase, sa Levine Cava, som understreker at mannskapene vil bruke samme forsiktighet når det går gjennom ruinene, selv etter at fokuset deres skifter fra å søke etter overlevende til å finne omkomne.

Ingen har blitt reddet ut i livet, etter at bygningen kollapset tidlig den 24. juni. Over 100 personer er fortsatt ikke gjort rede for.