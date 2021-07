BMW er i gang med en voldsom elbil-offensiv. Det startet tidlig med lille i3. Nå har vi også fått SUV-en iX3. Og så er det ventet at salget for alvor vil ta av med to modeller som kommer senere i år: i4 (som er nesten oppsiktsvekkende gunstig priset) og den store SUV-en iX.

Den norske importøren har bekreftet at interessen etter begge disse modellene er svært stor.

Men alt handler langt fra bare om elbil hos BMW. De kjøreglade og mer nisjete bilene er så absolutt med videre i planene deres. Som 2-serie Coupe som nå straks kommer i helt ny generasjon.

– Også en del av fremtiden

Som BMW selv sier det:

– I et år hvor mye vil handle om helelektriske BMW iX og BMW i4, så trekker vi også kaniner som en ny generasjon kompakt coupé opp av hatten. Det er ikke alle bilprodusenter forunt å kunne by på kjøreglede i alle fasonger og størrelser, men for oss i BMW er også denne delen av historien en del av fremtiden, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Kompakte, kjøreglade biler med to dører har vært en del av kjernen til BMW i flerfoldige tiår. 8. juli får nye BMW 2-serie Coupe sin premiere på den legendariske motorsportfestivalen Goodwood Festival of Speed, i England.

Klassisk coupe, her har BMW lange og gode tradisjoner.

Klassiske og nye linjer

De nå smått legendariske BMW 02-modellene fra 60- og 70-tallet har sin helt spesielle plass i BMWs historie. De la grunnlaget for den erketypiske og sportslige BMW-følelsen mange modeller er bygget på siden den gang.

Første generasjon som bar navnet BMW 2-serie Coupe ble lansert i 2014. Året etter kom BMW M2, en modell som siden har blitt hyllet som en av de mest kjøreglade BMW-ene i nyere tid. Nå er altså tiden kommet for en helt ny generasjon 2-serie Coupe, og det den foreløpige toppmodellen BMW M240i xDrive som er først ut.

Designet preges av både klassiske og nye BMW-linjer. Sett forfra kjennetegnes bilen av et utpreget sportslig design, med tydelige skrå linjer i frontspoileren, triangulære luftinntak under de særegne lyktene, samt en avlang nyregrill under panseret med løftede linjer over motoren.

Den foreløpige toppmodellen M240i xDrive er først ut i det norske markedet.

Lengre, bredere og lavere

Sett fra siden er både de kileformede linjene i karosseriet og den klassiske coupé-silhuetten fremtredende. Bakpartiet preges av de lavtsittende tredimensjonale lyktene med full LED, det markante bagasjelokket og de to trapesformede eksosstussene.

Sammenlignet med forrige generasjon, har den blitt lengre, bredere og lavere. Bilen måler 4548 mm i lengden, 1838 mm i bredden og 1404 mm i høyden og har en akselavstand på 2741 mm. Akselavstanden har økt med 51 mm og sporvidden foran og bak økt med henholdsvis 54 og 31 mm.

Sammen med den økte negative camberen på forhjulene, vektbalanse tett på 50/50 mellom akslene, et ekstremt vridningsstivt karosseri, et chassis laget for dynamikk og svinger og ikke minst solid med krefter under panseret, er M240i xDrive bygget på en klassisk BMW-oppskrift med forpliktelser om ren kjøreglede.

Sjåføren i fokus, akkurat som det skal være i en BMW.

Trådløse oppdateringer

Hjertet i bilen har også sin spesielle plass i BMW-historien; med seks sylindre i rekke. Motoren på 3 liter byr på 374 hk og har et dreiemoment på 500 Nm fra 1900 til 5000 omdreininger.

Gjennom en 8-trinns automatgirkasse og bakhjulsorientert xDrive firehjulsdrift, plantes kreftene i asfalten. Samspillet mellom firehjulsdriftsystemet og M sportsdifferensialen på bakakselen er en vesentlig faktor for den kompakte kjøregleden bilen byr på, både rett frem og gjennom svingene. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 4,3 sekunder, mens toppfarten nås ved 250 km/t.

Bak rattet kjenner vi også igjen design og teknikk fra de større BMW-modellene i 3- og 4-serien. Du sitter lavt i sportssetene, med all betjening innen rekkevidde. Sammenlignet med forrige generasjon, byr helt nye BMW M240i xDrive på teknologi, infotainment, interiørdesign og førerassistansesystemer fra en hylle høyere opp i reolen. Med trådløse oppdateringer (OTA) og «Functions on demand» kan den nye generasjonen også skreddersys med nye digitale tjenester og løsninger.

Det åpnes snart for bestilling av nykommeren hos de norske forhandlerene, bilen skal være i landet i starten av neste år. Foto: daniel kraus

Starter på 760.000 kroner

Passasjerene i baksetet sitter i to individuelt tilpassede seter. De kan felles ned i 40:20:40-inndeling, mens bagasjeromsvolumet er på ganske solide 390 liter. Det er 20 liter mer enn i forrige generasjon.

2-serie Coupe har altså premiere 8. juli. Norske forhandlere vil om kort tid åpne for bestilling.

Bilen får en startpris på rundt kr 760.000 (med dagens avgifter) og de første eksemplarene vil rulle inn på norsk jord i begynnelsen av 2022.

