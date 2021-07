Fotballryktene: – I duell med Arsenal om å hente Barcelona-spiller

Her er onsdagens fotballrykter!

Manchester United og Arsenal duellerer om å hente Barcelonas Samuel Umtiti. Den 27 år gamle midtstopperen skal ikke være en del av Ronald Koemans planer, skriver Star.

Raheem Sterling er åpen for å forlate Manchester City. Til tross for interesse fra flere hold deriblant Real Madrid, ønsker likevel hans trener, Pep Guardiola, å beholde 26-åringen, skriver Athletic.

Barcelona vil gi Chelsea muligheten til å hente Antoine Griezmann. Økonomisk pressede Barcelona ønsker å frigjøre midler for å kunne sikre seg en ny kontrakt med Lionel Messi, og ser et Griezmann-salg som en mulighet for å gjøre det, skriver Star.

Gareth Bale kan pensjonere seg fra klubb-fotball når hans svært lukrative kontrakt med Real Madrid utløper neste sommer, skriver Mail.

Crystal Palace har innledet samtaler om å hente Manchester Citys 18 år gamle spiss-talent Morgan Rogers. Patrick Vieira skal være svært opptatt av å forynge stallen til sin nye klubb, ifølge Mail.

Englands Kalvin Phillips er fornøyd i Leeds, og ønsker ikke å forlate klubben til tross for flere overgagsspekulasjoner, ifølge agenten, melder The i newspaper.

Både Chelsea og Arsenal følger med på Bayern Leverkusens Edmond Tapsoba. Selv har 22-åringen uttalt at det ikke foreligger noen konkrete tilbud, og at han starter sesongoppkjøringen i Tyskland som normalt, melder Metro.

Aston Villa tror de kan få til å hente Arsenals Emile Smith Rowe. De ønsker å signere en treårskontrakt med midtanespilleren, melder Football Insider.

Arsenal jakter Brightons Ben White. London-laget har angivelig tilbudt omkring 600 millioner kroner for den engelske landslagsspilleren. Brighton skal ønske mer penger, skriver Argus.

Burnley viser interesse for Wayne Hennessey. Den 34 år gamle keeperen kan hentes vederlagsfritt, etter at hans kontrakt med Crystal Palace nylig utløp, ifølge Mail.