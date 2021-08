Utforsk skogens hemmelige matfat sammen med barna

Turboklubben er Den Norske Turistforeningen sitt tilbud til de minste fra tre til ti år. Målet er å lære foreldre og barn enkelt friluftsliv i nærmiljøet, både til vanns og til lands.

Turleder Marianne Engum er opptatt av å nå barna så tidlig som mulig:

– Det handler om å lære barna at naturen er gøy, og å lære dem dette før skjermen tar dem for alvor. Det synes jeg er kjempeviktig.

GØY: Turboklubben skal være et lavterskeltilbud. –Friluftsliv skal være enkelt, sier turleder Marianne Engum.

SPISELIG: –Følg stilken 2-5 cm ned i bakken så finner du en liten klump. Benedicte Brun forklarer Jardar Aaberg Vatne hvordan han finner jordnøtter.

Med på turen denne gangen har hun invitert skogshagegartner Benedicte Brun. Hun er ekspert på nyttevekster og guider familiene trygt gjennom både spiselige og giftige planter i skogen.

MYE NÆRING også i liten nøtt!

– Jordnøtten er en veldig god matplante. Hvis man skal overleve på ville planter i Norge, så er det nok denne som er redningen, sier Brun.

– Næringsrike blader finner vi mye av i skogen, men denne nøtten er full av karbohydrater som kroppen trenger.

– Jeg fant en! roper Henrik Alrik Aas og holder opp en skitten, liten klump. 5-åringen har gravd opp en jordnøtt og er ivrig etter å smake.

– NAM! Den var god! Det smaker som gulrot! utbryter 5 år gamle Henrik med munnen full av jordnøtt. – Jeg vil ha mer!

– Dette er ting vi ikke visste fra før

SKATTER: –Det er som å grave etter en skatt, synes Henrik. –Jeg kan vaske meg etterpå, så det går fint!

Brun er utdannet ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Om sommeren finner hun alt hun trenger av grønt i skogen.

– Ville matvarer har ofte veldig tett med næringsstoffer, så det er jo en god grunn til å spise mer av det. I skogen har ikke jorden blitt pløyd eller forstyrret, og plantene har fått vokse i fred. Derfor fins det mer jordliv her, og det er jordlivet som gjør at plantene får tak i mer næring. De har også et mer utviklet rotsystem som tar opp mer næring, forklarer Brun til nysgjerrige foreldre.

– Masseproduserte grønnsaker er ofte avlet med hensyn til størrelse og sykdomsresistens, og ikke næringsinnhold. Industrielt landbruk er ofte utarmet for næringsstoffer, blant annet på grunn av bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. Om det er lite av et næringsstoff i jorden, vil det naturlig nok også kunne bli mangel på disse stoffene i plantene, fortsetter hun.

De voksne hører oppmerksomt etter når Brun forteller.

– Dette er ting vi ikke visste fra før. Det å lære slikt sammen med barna er utrolig spennende, sier Anette Kristiansen.

KUNNSKAPSRIK: Skogshagegartner Brun forklarer hvordan alt i naturen henger sammen og hvorfor skogsplantene er så næringsrike.

Engum legger til at det er bra å lære seg å bli litt mer bevisst på hva man faktisk kjøper i butikken, og hva man går forbi når man går på tur. – Ikke minst dette med at når man ellers sliter med å få i barna grønnsaker, så hiver de jo i seg det de finner i naturen!

ROGNEBLADER til lørdagsgodt!

Bruk dette som lørdagsgodt

Niåringene Mathilda Aase Joa og Eline Bøe Oddevik smaker på rogneblader, og er enige om at de smaker som marsipan. Noen av barna vil ta med seg bladene hjem og ha til lørdagsgodt.

– Rogneblader kan du faktisk bruke som erstatning for mandelessens, forteller Brun.

Andre sunne tips er løvetannchips eller å kose seg med en kopp frisk te laget av bjørkeblader.

GJØKSYRE: En sur favoritt blant barna.

Barna har kastet seg over neste smaksopplevelse: de små irrgrønne bladene som ser ut som kløver, nemlig gjøksyre. – De var litt sure, men veldig gode, synes barna og propper i seg mens de lager grimaser av den sure planten.

SURT: Gjøksyre smaker litt surt, men veldig godt, synes Christian Buck.

Brun forklarer at gjøksyre inneholder mye c-vitaminer, og det er derfor de smaker så surt. Hun tipser om at de små bladene gjør seg godt i salater.

– Så kan en jo blande inn mange ville planter i brøddeig, pannekakerøre og annen bakst. Da smaker det gjerne ikke så sterkt, men du får næringsverdien av det og det faller lett i smak hos barn, foreslår hun.

MYE GODT: Henrik fyller opp sekken med naturlige godsaker.

– Oppi her har jeg alt jeg har plukket! sier Henrik og viser stolt frem sekken sin. – Dette skal jeg ha til kvelds, sier den blide 5-åringen. Pappa Magne Aas er spent på hvor langt de kommer på neste tur: – Det blir jo mange stopp med disse små, og i tillegg til at de skal se på alt, skal de nå også smake på alt! sier han lattermildt.

– Uten trærne dør vi

UTEN trærne dør vi, sier Mathilda og Eline.

Mathilda og Eline er klare på at det er viktig å ta vare på trærne og naturen: –Hvis ikke vi har trær så får vi ikke oksygen, for det er trærne som lager oksygen, og uten oksygen dør vi! forklarer 9-åringene.

Engasjementet til barna gleder både foreldre og Brun: – Vi har aldri før utryddet så mange arter så raskt som vi gjør nå, og verden er i ubalanse, sier Brun. –Det er helt avgjørende at vi klarer å ta vare på mangfoldet. Derfor trenger vi at alle bryr seg. Tar vi grøntarealet i nærmiljøet mer i bruk og ser nytteverdien av den så er man også mer villig til å ta vare på den.