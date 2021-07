Stenger elsparkesyklene om natten

Bolt kommer til å stenge selskapets elsparkesykler i det tidsrommet som skadelegevakten beskriver som mest problematisk.



Selskapet vil stenge elsparkesyklene allerede førstkommende helg i tidsrommet 00:00-05:00 på fredager og lørdager.

– Oslo trenger elsparkesyklene. Både på kort og lang sikt. Men, det er et tydelig behov for et regulatorisk regelverk som tar høyde for brukernes sikkerhet, samtidig som det også tilrettelegger for videre innovasjon. Med bakgrunn i debatten om hvordan denne balansen skal se ut, og at en regulering av markedet er rett rundt hjørnet, har Bolt inntil videre bestemt at alle elsparkesykler selskapet har i Oslo skal stenges på nattestid, sier David Mothander, Head of Public Policy for Bolt i Norden i pressemeldingen.



– Elsparkesyklene stenges i det tidsrommet som skadelegevakten i Oslo beskriver som mest problematisk, fortsettes det.

Tirsdag gikk skadelegevakten i Oslo ut og ba kommunen og selskaper om å stenge tilbudet om natten, etter at det har vært en kraftig økning i antall ulykker.