Nederlandske medier: Profilert krimreporter skutt på gaten

En mann ble skutt på gaten i Amsterdam. Nederlandske medier melder at det dreier seg om en profilert krimjournalist.

Ifølge Algemeen Dagblad dreier det seg om Peter R. de Vries. Den nederlandske avisen skriver at de har fått bekreftet opplysninger fra flere uavhengige kilder.

Nederlandsk politi skriver på Twitter at de nå jakter en gjerningsperson. De ber nå om tips i saken.

Politiet ønsker ikke å bekrefte opplysningen offisielt.

Skytingen fant sted cirka klokken 20.30 i gaten Lange Leidsedwarsstraat . Krimteknikere jobber nå på stedet, ifølge flere nederlandske medier.

Algemeen Dagblad skriver at de er kjent med at et overvåkingskamera har fanget hendelsen.

Det skal vise at De Vries ble skutt flere ganger. Han skal ha ligget tydelig skadet på bakkene da han ble påført flere skudd.

Politihelikoptre gjør sirkulerer nå i området. Store politistyrker søker i Amsterdam.

Politiet har også gått ut med et signalement av den antatte gjerningspersonen. Det skal dreie seg om en slank mann med en mørk grønn frakk.

De Vries har jobbet som krimjournalist i flere tiår, og har blant annet hatt et eget TV-program der han har fulgt profilerte krimsaker i Nederland.

Saken oppdateres