Skien kommune med innstendig bønn til innbyggerne: – Folk må våkne opp

Dersom Skien kommune ser at ikke nok folk bestiller vaksinetime, går dosene til andre kommuner.

Nå ber de innbyggerne innstendig om å bestille time, selv om de er på ferie.

– Folk må våkne opp, sier vaksinekoordinator Tone Matre Roe i Skien kommune til TV 2.

Kommunen tror at de kan klare å sette alle dosene de har tilgjengelig denne uka. Verre blir det med neste uke.

Da er planen at kommunen skal få litt over 4000 doser.

MØT OPP: Skiens vaksinekoordinator Tone Matre Roe oppfordrer folk til å ta koronavaksinen. Foto: Skien kommune

Onsdag eller torsdag skal de bestemme seg for om de skal si nei til Folkehelseinstituttet, som sender ut dosene, om få alle de har krav på.

– Ikke trussel

– Vaksine er frivillig, men vi er en del av en helhet. Hvis vi ser at vi ikke får satt alle dosene neste uke, må de gå til andre kommuner fordi vi ikke kan sitte på dem. Det er ikke en trussel til innbyggere, men vi ønsker at flest mulig skal få første dose, sier Matre Roe.

For å nå folk, har kommunen blant annet sendt SMS til sine innbyggere, skriver Telemarksavisa, som også har omtalt saken.

De har også lagt ut beskjeder i kommunens sosiale medier og nettside i håp om at folk får med seg at de kan bestille time.

I tillegg til at man kan bestille time på nett, åpner kommunen også får at man kan ringe inn for å bestille time og komme på drop in-time.

På ferie

Matre Roe opplyser at det er personer mellom 18 og 44 år de sliter å få tak i nå i sommer.

– Vi tenker og tenker og tenker hvordan vi skal få folk til å våkne, og hvorfor er det sånn at de ikke kommer? Det gjenstår 11.000 personer å vaksinere, sier vaksinekoordinatoren.

Matre Roe tror at ferietid, lav smitte og det at samfunnet har gjenåpnet igjen er grunner til at folk tenker at de kan vente med å ta vaksinen.

– Noen tenker kanskje at de heller vil på stranda eller har ferieplaner som forhindrer dem i å bestille time eller møte til time, sier hun.

SMS: Skien har sendt SMS til kommunens innbyggere om hvordan de kan bestille vaksinetime. Foto: Privat

Går til potten

1000 av de 4000 dosene Skien kommune skal få neste uke, går til andregangsvaksinerte. Hvor mange av de 3000 dosene de eventuelt skal si fra seg, beslutter de altså tidligst onsdag.

Dosene kommunen sier fra seg, går til den felles vaksinepotten i Norge. Det er Folkehelseinstituttet som bestemmer hvem som eventuelt får ekstra doser.

– Dosene vil fordeles i tråd med FHIs fordelingsnøkkel. Det er ikke aktuelt at en kommune selv bestemmer hvem som skal få resterende doser, skriver assisterende direktør for koronavaksinasjonsprogram, Jasper Littmann, i en e-post til Telemarksavisa.