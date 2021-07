Utleier av elsparkesykler innfører nattestenging i Oslo

Tirsdag holdt skadelegevakten i Oslo en pressekonferanse der de ba Oslo kommune eller selskapene som driver kommersiell utleie av elsparkesykler, innstendig om å stenge sparkesyklene på natten.

Årsaken er at de har sett en eksplosiv økning i skader forårsaket av elsparkesykkel-kjøring på nattestid.

– Vil ta ansvar

Nå skriver selskapet Ryde i en pressemelding at de tar oppfordringen.

– Ryde ønsker selvsagt minst mulig skader og har derfor innført strakstiltak etter oppfordring fra legevakten. Som en av de største aktørene i bransjen vil Ryde ta ansvar mens vi venter på en promillegrense som vi håper og forventer at Hareide (samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf), journ.anm) vil innføre, sier Eivind Saga, styreleder i Ryde i pressemeldingen.

Ryde oppfordrer de også sine konkurrenter til å stenge butikken om natten.

– Vi forventer også at de andre aktørene følger etter, skriver Saga.

Selskapet ber videre om en promillegrense.

«Selskapet tror en promillegrense vil ha betydelig effekt siden man da også vil miste sertifikatet til å kjøre bil og motorsykkel», skriver de.

– El-sparkesyklene har blitt en viktig del av folks hverdagstransport og nesten alle disse utføres ansvarlig og uten skader. Det er den uansvarlige bruken som promillekjøring vi må få slutt på og her ønsker vi å jobbe tett sammen med myndighetene for å løse dette. Det viktigste steget er en promillegrense, sier Saga.

De har derfor tirsdag sendt et brev til samferdselsminister Hareide der de ber ham innføre en promillegrense for å bruke elsparkesykkel.

Kraftig økning

Skadelegevakten i Oslo sa på pressekonferansen tirsdag at de så mange skader de mener er «unødvendige», og at mange av skadene er så alvorlige at de vil pasientene varig mén.

Tall fra helgene i juni viser at det i gjennomsnitt er 18,5 skader per døgn. Over halvparten av de skadene var i forbindelse med alkohol, og en stor andel av disse skadene kom på natten mellom klokken 12 og klokken 5.

Totalt antall skadede i juni er på 421 i Oslo. 74 av disse var under 18 år. Det er mer en dobbelt så mange skader i juni sammenliknet med samme måned året før.

Overlege med Ullevål sykehus, Tina Gaarder, sa at de får inn de skadene som trenger mer behandling enn det man får på skadelegevakten.

– Vi får inn de alvorlige hodeskadene og alvorlige ansiktsskader som i gåseøyne ikke er alvorlige med tanke på statisikken, men som ødelegger livet og utseende på unge mennesker, sa hun og fortsatte:

– Det er knuste ansikter og ødelagte fjes som er det vanligste. De har ikke skader i hendene, fordi de ikke rekker å ta seg for. Det går så for at de bare går i bakken, sa Gaarder.