Norge spilt trill rundt før «uvirkelig» andreomgang: – Strålende opp mot OL

Frankrike 28-28 Norge

For andre gang på tre dager møtte den norske håndballjentene Frankrike til privatlandskamp for å spisse formen inn mot sommerens OL i Tokyo.

Les Bleus er sammen med Norge blant favorittene til å vinne OL-gull. Tirsdagens kamp, som var den siste kampen før Norges avreise til Japan, ble en spesiell affære for Thorir Hergeirssons lag.

Hele 18 ble innsluppet før pause og Frankrike ledet 18-10 til hvilen. Til sammenligning slapp Norge kun inn 20 da de slo Frankrike i EM-finalen forrige desember.

– Norge har blitt spilt trill rundt, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli i førsteomgangen.

Etter pause fikk vi se en helt annen side av Norge. Camilla Herrem (34) herjet med Frankrike, som hun gjorde forrige søndag. Hun satte inn hennes sjuende scoring på sju forsøk da hun utlignet til 23-23 drøyt midtveis til pause.

– Vi trodde nesten ikke det vi så i førsteomgang og vi trodde nesten ikke det vi søndag og igjen er det uvirkelig nok en gang det som skjer i andreomgang, kommenterte Bredeli da Norge gikk i ledelsen 24-23.

På det meste ledet Norge 26-24, før kampen endte 28-28. Norge vant dermed andreomgangen 18-10, altså med samme siffer.

– To gode håndballag som viser seg frem i hver sin omgang. Vi må holde på at disse to er de største favorittene til OL-gullet, kommenterte TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Tung åpning

Landslagssjefen ga Katrine Lunde en hviledag, og dermed sto Silje Solberg i det norske målet. Dessverre ble det en tung åpning det norske laget, med 0-3 i sekken på fire minutter.

Norges første mål kom på det åttende skuddforsøket, og da ble det sving på sakene. Keeper Solberg kastet over hele banen til 3-4.

– En praktfull en av Solberg, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli om hennes andre landslagsscoring.

– Det har blitt tre treff, men du verden, det har vært mye bom, la han til.

Norge fortsatte å sløse med sjansene, mens Frankrike var treffsikre på hjemmebane. Drøy midtveis i omgangen ledet Frankrike 10-4. Til pause var Norge hele åtte mål bak da Frankrike ledet 18-10.

– Her er det mye å jobbe med for håndballjentene, sa Bredeli.

A GAME OF TWO HALVES: Thorir Hergeirsson viste to forskjellige sider mot Frankrike. Foto: Stéphane Pillaud

Slo voldsomt tilbake etter pause

Etter hvilen klaffet det mer for Norge. Solberg vartet opp med tre kjappe redninger. På åtte minutter etter pause var den franske ledelsen halvert til 21-17.

Nå var Norge for alvor i gang. Camilla Herrem imponerte og satte inn sitt femte mål på fem forsøk da hun satte inn Norges 19. mål.

– Ti mål på tolv minutter der det var ti på en halvtime i førsteomgang. En total forvandling, kommenterte Bredeli.

Like etter kastet hun inn sitt sjette til 20-21, favør Frankrike. Hun satte inn sitt syvende og utligning til 23-23 med 14 minutter igjen av kampen. Norge snudde kampen og ledet 26-24.

– Dette er strålende opp mot OL, oppsummerte TV 2s håndballkommentator

– Vi ser hva det betyr for spillerne, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele da kampen lå og vippet mot slutten.

Frankrike utlignet til 27-27 med fire minutter igjen, og kampen endte 28-28.

Norge spiller sin første kamp i OL 25. juli mot Angola.