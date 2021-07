– Jeg tror han liker å bli spurt om rekorden

Etter flere års seierstørke er Mark Cavendish (36) tilbake som feltets ubestridte spurtkonge. Manx-missilen er nå kun én etappeseier unna å tangere legenden Eddy Merckx' rekord på 34 seire. Det hadde gitt høy odds før Tour de France.

Cavendish har selv gitt uttrykk for at han er lei av spørsmål rundt rekorden.

– Ikke si navnet, smilte Cavendish etter seier nummer 32 i forrige uke.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad tror Cavendish nyter oppstyret.

– Jeg tror han liker å bli spurt om Merckx-rekorden, for nå er han så nær at han ser at det er mulig. Jeg tror han koser seg med det, for karrieren til Cavendish fortsetter også etter 2021. Han kan fort være hovedspurteren til Deceuninck-Quick Step neste år også. Han har fått en renessanse som sykkelrytter, konstaterer Kaggestad.

– Treffer på det meste

Wout van Aert endte på 2. plass, men følte ikke han kunne gjort så mye annerledes.

– Cavendish er bare raskere, sier han til Sporza.

Belgieren har ikke gitt opp å vinne en etappe.

– Jeg skal forsøke å vinne, spesielt for Eddy, spøkte han.

Kaggestad tror Merckx unner Cavendish å ta rekorden.

– Merckx kan nikke anerkjennende til at Cavendish tar etappeseier-rekord, men Cavendish vil aldri ta fem sammenlagtseire i Tour de France. Merckx har vel 275 seire som proff. Cavendish må ta 100 seire for å komme opp på det nivået, sier Kaggestad.

TV 2-eksperten mener Cavendish hadde svært godt av å bytte lag før sesongen. 36-åringen fått en ny vår i seiersmaskinen Deceuninck-Quick Step. Da hovedspurter Sam Bennett ikke ble friskmeldt i tide til Tour-starten var Cavendish klar. Han har grepet sjansen begjærlig.

– Før han kom inn i Tour de France hadde han bedre resultater på spurttester enn han tidligere har hatt. Cavendish klarer å kjøre lengre spurter med høyere snittwatt. I tillegg er han i et miljø der han blir veldig inspirert. De har god kjemi og finner hverandre i feltet hele tiden. De treffer på det meste, analyserer Kaggestad.

Tror på taktisk spill i fjellene

Mange var usikre på nivået til Cavendish før Touren. Dag Otto Lauritzen var én av dem.

– Det var ingen som trodde at han skulle komme til Tour de France en gang. Så overrasket han og vant en etappe. Overrasket absolutt alle. Nå har han tatt tre. Jeg tror han kan ta et par til, sier Lauritzen.

– Han har et sterkt lag, den nødvendige selvtilliten og de raske beina som han hadde før. Jeg tror Eddy Merckx synes at dette bare er bra selv om han er litt stolt av å ha den ledelsen i antall etappeseirer. Jeg tror han unner Cavendish det.

Cavendish har fått den grønne poengtrøyen med på kjøpet. Lauritzen tror det blir et taktisk spill på fjelletappene der konkurrentene vil forsøke å sykle så fort at Cavendish havner utenfor tidsgrensen.

– Det er to spurter igjen etter Mont Ventoux. Men så skal han gjennom Pyreneene. Han har lyst på den grønne trøyen også. Jeg tror Colbrelli og Matthews har lyst til å sette ham av i fjellene slik at han ikke klarer å komme seg til mål, men vi får se.