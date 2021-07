Enormt trykk på grensen - ber folk over 18 år om hjelp

Køer på opptil fire timer for å teste seg inn fra Sverige til Norge gjør at Rana kommune må ta grep for å få orden på grensekaoset.

Etter at regjeringen endret reiserådene fra 5. juli har pågangen ved norske grensestasjoner økt kraftig. Endringen gjorde det mulig å reise til alle grønne områder i utlandet uten å måtte gå i karantene når man kommer hjem.

På grensen ved Umbukta i Rana kommune i Nordland var det mandag køer på opptil fire timer for å komme seg gjennom teststasjonen man må gjennom før man får komme inn i Norge. De reisende er en god blanding av turister og folk som har vært på dagstur til Sverige.

SØKER FOLK: Monica Westvik Musum, rådgiver for fagutvikling og innovasjon i Rana kommune, samt leder for Umbukta teststasjon. Foto: Privat

Trykket er nå så stort at kommunen ser seg nødt til å be innbyggere over 18 år om hjelp ved teststasjonen.

– De ansatte som jobber der går 12-timersvakter, og for å sørge for at de får pause, trenger vi folk som kan være med å avlaste, slik at testpersonalet kan bruke tiden på testing, forteller Monica Westvik Musum, rådgiver for fagutvikling og innovasjon i Rana kommune, samt leder for Umbukta teststasjon, til TV 2.

Trenger ikke være helsepersonell

Hvem som helst kan altså søke om å jobbe ved teststasjonen på Umbukta fjellstue, man trenger ikke være helsepersonell. Arbeidsoppgavene går på å registrerer personer og å holde orden i køen inn til testingen.

– Du trenger ikke være helsepersonell. Vi har helsepersonell nok, men pågangen av personer som skal testes er såpass stor at vi må ha hjelp slik at helsepersonellet får konsentrere seg om å ta tester.

Kravet som stilles til innbyggere som ønsker å bidra er at de er over 18 år og at de har sertifikat og bil.

«Jobben består av vakter fra klokken 10:00 til 18:00 hver dag, og den er betalt. Når situasjonen endrer seg er vanskelig å si noe bestemt om, ettersom det avhenger av nasjonale føringer og regler knyttet til korona, testing og passering av grensa til og fra Sverige. De som kan tenke seg å bidra får inntil 14 dagers avtaler, inntil 100 prosent stilling eller de vaktene vedkommende kan tenke seg med mulighet for forlengelse. Rana kommune vil svare ut søknader fortløpende», skriver kommunen om stillingene.

Arbeidsledige og folk med ferie

Musum sier det er vanskelig å anslå hvor lange køer det vil bli på grensen fremover.

– Køene har på det lengste vært på tre-fire timer lange. Det er vanskelig å vite fra dag til dag, men vi måtte uansett gjøre noe. Vi har hatt lite trafikk lenge, så vi har ikke klart å holde på folkene vi hadde, så vi er nødt til å søke etter nye når det blir såpass trykk, forteller hun.

Er det mange som har meldt sin interesse?

– Det er en del som har gjort det. Så nå skal vi sette oss ned og se hva de kan jobbe med og når de kan jobbe. Det er både arbeidsledige og folk med lang ferie som har tatt kontakt, så det er litt forskjellige folk. Og det virker som det er et fint tilskudd for noen.

Ble sluppet inn uten kontroll

Også lenger sør i landet, ved tollstasjonen ved Svinesund, var køene inn til Norge flere kilometer lange mandag kveld. Det gjorde at mange ble sluppet inn uten kontroll.

– Det er perioder med stor trafikk, stort trykk og stor arbeidsmengde for mannskapene. Da blir det sånn flere opplever nå, hvor noen blir vinket gjennom, sa politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt til NRK mandag.

Ventetiden var på rundt halvannen time, og køkaoset var så stort at politiet fikk fullmakt til å gjøre tiltak som skulle gi umiddelbar effekt.

– Vi er opptatt av at situasjonen på grenseovergangen skal være forsvarlig, både med tanke på trengsel, smitterisiko og liv og helse for øvrig. Det er utfordrende å stå flere timer i kø uten tilgang på toalett, og kanskje mat og drikke, sa Atle Vesttorp, operasjonsleder i Øst politidistrikt.