Skulle til Kreta - endte opp med å vinne fotball-EM

30. mai 1992. Elleve dager før fotball-EM i Sverige blåses i gang blir Jugoslavia kastet ut av mesterskapet på grunn av borgerkrigen på Balkan. Plassen går til Danmark.

– Jeg skulle til Kreta med et vennepar, det ble fort avlyst, sier Henrik Larsen til TV 2.

Han skal vise seg å få en viktig rolle i det danske laget.

Danmark havner i en tøff gruppe med England, Frankrike og vertsnasjon Sverige.

– Vi ble kalt inn ti dager før EM skulle avvikles, vi var ikke i gang med den danske ligaen, alle var på ferie. Alle tenkte at vi skulle spille tre kamper og så skulle vi hjem, sier Larsen.

Men danskene imponerer. Spiller uavgjort mot England, taper for vertsnasjon Sverige, men slår Frankrike. Plutselig er de i en semifinale, der venter regjerende europamester Nederland. Larsen tar ansvar og scorer to mål, og kampen går til straffespark-konkurranse. Den vinner Danmark og tar seg til finalen.

Henrik Larsen scorer to mål i semifinalen mot Nederland. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

– Da eksploderte det inni kroppen min. Nederland-kampen er nok den beste fotballkampen jeg har spilt, mimrer Larsen, som blir toppscorer i mesterskapet med tre mål.

I finalen slår danskene regjerende verdensmester Tyskland 2-0 og blir europamestere. Hjemme i København tar elleville dansker imot gull-laget.

– Det er den villeste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv som fotballspiller. Det var så mange som festet, sang og alle var glade. Det hele var en stor fest, 150 000 på Rådhusplassen. Det vil jeg så gjerne at noen andre skal få oppleve enn bare vi 20 som var med den gangen, sier Larsen.

Danmark overrasket seg selv og hele fotball-Europa da de vant EM i 1992. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

Samhold og fellesskap

Nå tror Larsen at dagens landslag kan gjenskape suksessen. Og han ser flere likheter mellom 92-laget og årets utgave.

– Laget i 92 og laget i dag er basert på godt samhold, at man liker å være sammen og spille sammen. Det er ikke de store stjernene. Vi er ikke som Frankrike som har ti stjerner i laget og alle synes de selv skal spille.

– Her handler det ikke om én spiller, men mer om laget. Vi har flere som samler laget; Kasper Schmeichel i mål, Simon Kjær i forsvar, Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen og Martin Braithwaite foran, noen rutinerte krefter som holder sammen det hele. Også kan man sette inn nye folk uten at det skaper store forvirringer, sier Larsen.

Han mener fellesskapet i det danske laget har blitt enda sterkere etter den traumatiske hendelsen med Christian Eriksen i Parken.

– Plutselig hadde man noe å spille for, ikke bare landet sitt, men også for Christian. Man ville vise verden at i Danmark står vi sammen når vi er aller lengst nede, også reiser vi oss igjen.

Larsen var selv tilstede under Danmarks åpningskamp mot Finland, der Eriksen plutselig falt om med hjertestans.

– Det var helt uvirkelig da Christian falt om. Jeg satt rett over og så kampen. Plutselig falt han om jeg tenkte «det der er et illebefinnende». Vi så at han fikk hjertekompresjoner og det var ikke noe hyggelig å se på. Jeg var meget rystet de neste par dagene. Det tror jeg alle som var tett på og så det var. Heldigvis fikk vi raskt beskjed at det var liv i Christian, det var gledelige nyheter.

Han mener den traumatiske hendelsen ikke bare har samlet laget, men også hele Danmark.

– Landet vårt er delt rundt alt med korona, det er ulike meninger om hvor mye man skal åpne, lukke ned osv. Men plutselig skjedde det noe på fotballbanen, alle så det, alle var i sjokk. Alle følelser var i spinn, og det var med på å gjøre at danskene står mer sammen nå, sier Larsen.

Oppskriften på å slå England

Nå venter England i semifinalen på Wembley.

– Vi er underdogs. Vi er et lite land, som Sverige og Norge, vi er ikke store fotballnasjoner. Men vi kan gjøre det bra. Det er kjempepress på England. De har ikke vunnet siden 1966 og de spiller på hjemmebane. Presset ligger på dem, det skal vi selvfølgelig dra nytte av og så skal vi overraske, sier Larsen.

TV 2 møtte Henrik Larsen i København. Foto: Pål Schaathun

Han tror det er 60/40 i favør England, men har en idé om hvordan man kan slå britene på Wembley.

– Ingen har scoret på England enda, så vi går ut fra at de er litt nonsjalante der borte, at de ikke tror de kan gjøre feil. Men i fotball skjer det alltid feil, så vi må ligge og jakte de feilene. Vi har noen rå og teknisk gode spillere som kan være vonde for de litt store midtstopperne til England. Det skal vi utnytte. Så må vi selvfølgelig holde tett bak, vi vet de har Harry Kane og Raheem Sterling. Men jeg tror faktisk vi kan drille dem litt offensivt, ikke bare stå defensivt og forsvare oss, sier Larsen.

Han synes årets mesterskap minner mye om 1992, sett med danske øyne.

– Vi hadde ikke noe press den gang og sånn synes jeg det er i år også. Ting går litt vår vei, og det må man utnytte, når man har et slikt momentum. Nå er det bare to kamper igjen, en semifinale og finale, det er der man skal slå til.

– Kan Danmark vinne EM?

– Selvfølgelig kan Danmark vinne EM! Vi er i semifinale, og to kamper unna å vinne det hele igjen. To ganger 90 minutter, pluss det som kan skje rundt. Det er ingen tvil om at de har en sjanse. Jeg er sikker på at de spillerne som kommer på banen kjemper og tar ut alt hva de har lært. Så handler det om å gripe sjansen og det tror jeg de kan klare, sier Larsen.